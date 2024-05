Die Zukunft des Hallenfreibads Cuppamare in Kuppenheim ist ungewiss. Am Montagabend entscheidet der Gemeinderat, ob das Bad saniert werden soll. Die Stadtverwaltung hat andere Pläne.

Die Zukunft des Hallenfreibads Cuppamare in Kuppenheim (Kreis Rastatt) ist ungewiss, denn das Bad ist sanierungsbedürftig. Sogar eine Schließung zum Ende der Sommersaison 2024 steht im Raum. Davon wären auch der Schwimmunterricht von Schulen im Umkreis und Schwimmkurse der DLRG Rastatt betroffen. Am Montagabend will der Gemeinderat über die Zukunft des Cuppamare entscheiden.

Cuppamare in Kuppenheim: Eines von vielen Schwimmbädern

Die schwierige Situation des Hallenfreibads in Kuppenheim ist ähnlich wie bei anderen Bädern in der Region. Immer mehr Schwimmbäder haben Probleme, zum Beispiel bei der Finanzierung oder wegen Personalmangels. Viele Schwimmbäder in ganz Baden-Württemberg mussten im vergangenen Jahr deswegen ihre Öffnungszeiten kürzen. Darunter auch Freibäder in Karlsruhe, die kein Personal fanden. Auch das Cuppamare klagt über zu wenig Personal, aber auch die Kosten für Betrieb und Sanierung seien mittlerweile zu hoch.

Schließung des Schwimmbads: DLRG und Schulen betroffen

Sollte das Cuppamare zum Ende der Sommersaison 2024 schließen, wären davon Schwimmunterricht von Schulen aus dem Umkreis sowie Schwimmkurse der DLRG betroffen.

Das wäre der absolute Supergau für uns.

Nicht nur Schwimmkurse für Kinder seien dann nicht mehr möglich, auch Kurse für die Rettungsschwimmerausbildung könnten nicht mehr stattfinden. "Kein Schwimmbad, keine Ausbildung", sagt Schiel. Er hofft, dass es zu einer Interkommunalen Lösung kommt, die das Cuppamare so lange es geht erhält.

Sanierung des Cuppamare wäre kostenintensiv

Wie aus der Beschlussvorlage hervorgeht, hat die Stadt Ende Dezember 2022 ein Gutachten in Auftrag gegeben. Bei dieser sogenannten Sanierungsstudie ist laut der Stadt Kuppenheim herausgekommen, dass das zuständige Büro von einer Sanierung abrät. Die Kosten würden sich demnach auf 26,4 Millionen Euro belaufen. Selbst nach einer umfassenden Sanierung sei das Gebäude in keinem zeitgemäßen energetischen Zustand, heißt es. Das würde weitere Sanierungsarbeiten nach sich ziehen.

Zudem verursache der Betrieb des Bades ein jährliches Defizit von über einer Million Euro. Dabei seien Zuschüsse der Kommunen Rastatt, Malsch, Bischweier und Muggensturm von über 200.000 Euro berücksichtigt. Das sei für die Stadt Kuppenheim eine erhebliche finanzielle Belastung. Hinzu kämen Personalmangel und Brandschutzauflagen, die teilweise nicht zu leisten seien. "Ob der Betrieb die gesamte Saison über aufrecht erhalten werden kann, bleibt abzuwarten", schreibt Bürgermeister Karsten Mußler in einem Facebook Post Anfang Mai.

Wie geht es mit dem Hallenfreibad Cuppamare weiter?

In einem ersten Schritt ist es für die weiteren Planungen erforderlich, dass der Gemeinderat am Montagabend über die Frage entscheidet, ob das Cuppamare im Bestand saniert werden soll. Sollte gegen eine Sanierung gestimmt werden, könne über eine mögliche Folgenutzung des Geländes entschieden werden.

Hierbei stehen laut Stadtverwaltung mehrere Optionen im Raum. Im Spätjahr 2024 soll darüber informiert und diskutiert werden. Dazu hat die Stadt offensichtlich schon eine Idee. In dem Post auf Facebook spricht die Stadtverwaltung von einem ökologischen Freibad mit optionalem Lehrschwimmbecken. "Beide Entscheidungen sind gewichtig und sicherlich auch emotional sehr schwierige Entscheidungen", schreibt Bürgermeister Mußler, doch die Faktenlage lasse einer weitere Aufschiebung nicht zu.