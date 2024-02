An Pforzheimer Schule: Zwei 17-Jährige mit Messer angegriffen und schwer verletzt

An einer Pforzheimer Schule wurden zwei Schüler bei einem Angriff mit einem Messer schwer verletzt. Die beiden mutmaßlichen Täter konnten gefasst werden.

Am Dienstagnachmittag hat es an einer Schule in Pforzheim einen Angriff gegen zwei Schüler gegeben. Laut Polizei saßen die beiden 17-jährigen Schüler gegen 14:30 Uhr auf einer Bank in der Schule, als die zwei 18- und 19-jährigen Tatverdächtigen das Gelände betraten. Sie sollen dann auf die Schüler eingestochen und diese schwer verletzt haben.

Benjamin Koch, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim zum Stand der Ermittlungen:

Da Opfer und mutmaßliche Täter sich kennen, geht die Polizei davon aus, dass der Angriff nicht willkürlich stattgefunden hat.

Es bestand eine Beziehung zwischen den beiden Opfern und den beiden Tatverdächtigen.

Bei den zwei Tatverdächtigen handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht um Schüler der betreffenden Schule, so die Polizei.

Mutmaßliche Täter flüchteten, konnten aber gefasst werden

Die beiden mutmaßlichen Täter flüchteten zunächst, konnten aber durch die sofort eingeleitete Fahndung vorläufig festgenommen werden. Die zwei schwer verletzten Schüler kamen zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen, insbesondere auch zum Hintergrund der Tat, dauern an.

Auf dem Schulgelände der Fritz-Erler-Schule in Pforzheim ist es am Dienstagnachmittag zu einem Messerangriff gekommen. SWR

Keine Gefährdung von anderen Personen

Zum Tatzeitpunkt befanden sich laut Polizei noch mehrere Dutzend Schüler auf dem Gelände. Da man allerdings nicht von einer Amoktat ausging, habe auch keine Gefahr für andere Menschen bestanden, so ein Sprecher der Polizei.