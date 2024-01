per Mail teilen

Wegen vereister Oberleitungen sind rund um Karlsruhe die Linien S1 und S11 gesperrt. Starke Schneefälle und Glätte haben außerdem in der Region zu Staus und Unfällen geführt.

Wegen des Wetters sind die Linien S1 und S11 in Ettlingen im Kreis Karlsruhe und Bad Herrenalb im Kreis Calw sowie zwischen Ettlingen und Ittersbach bis auf weiteres gesperrt. Laut Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) sind vereiste Oberleitungen der Grund. Ein Schienenersatzverkehr - mit einem Bus - gibt es bislang nur zwischen Ettlingen Stadt und Ittersbach Rathaus, schreibt der KVV auf seiner Website.

Zwischen Ettlingen Stadt und Bad Herrenalb fährt noch kein Schienenersatzverkehr. Offenbar würden die Busunternehmen ihre Fahrzeuge bei den aktuellen Witterungsbedingungen nicht rausschicken, so der KVV weiter. Die S-Bahnstrecken sollen voraussichtlich bis Freitagvormittag gesperrt bleiben. Man hofft laut KVV, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr einrichten zu können.

Schnee auf Straßen: Pforzheim und Enzkreis stark betroffen

Auch in der Region Pforzheim hat es laut Polizei rund ein Dutzend Unfälle gegeben. Am stärksten betroffen sei hier der Enzkreis. Dabei sei es jedoch überwiegend bei Blechschäden geblieben. Bei Unterreichenbach im Kreis Calw kollidierte ein Auto mit einem weiteren Fahrzeug, vermutlich weil es zu schnell fuhr. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Außerdem stießen bei Freudenstadt vier Autos und ein LKW wegen Glatteis zusammen. Laut Polizei verletzten sich dabei vier Personen, teils schwer. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 70.000 Euro.

Unfälle auch in und um Karlsruhe

Am Donnerstag hat es laut Polizei außerdem mehrere Unfälle in und um Karlsruhe gegeben. Vor allem der nördliche Landkreis sei betroffen gewesen. Es sei aber bei Blechschäden geblieben. Unter anderem musste die Strecke zwischen den Karlsruher Stadtteilen Stupferich und Durlach kurzzeitig gesperrt werden, weil mehrere Autos quer standen. In Östringen im Kreis Karlsruhe blockierte zudem ein querstehender Lkw die Straße.

Mehr Informationen zur aktuellen Wetter-Lage und der Situation auf den Straßen in Baden-Württemberg: