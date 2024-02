per Mail teilen

Ein 63-jähriger Mann wurde am Freitagmorgen in einem Waldstück bei Pfinztal tot aufgefunden. Die Polizei hat eine Sonderkommission eingerichtet.

In Pfinztal (Landkreis Karlsruhe) ist ein 63-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Ein Spaziergänger hatte ihn am Freitagmorgen in einem Waldstück zwischen Kleinsteinbach und Söllingen leblos neben seinem Auto gefunden.

Toter Mann in Pfinztal: Polizei vermutet Gewaltverbrechen

Die Polizei teilte mit, es handele sich bei dem Toten um einen am Vortag als vermisst gemeldeten Mann aus dem Bereich Stutensee. Die Polizei gehe davon aus, dass er Opfer "scharfer Gewalteinwirkung" geworden sei. Tatwaffe könnte demnach ein Messer, eine Schere oder ein Schraubenzieher gewesen sein. Auch der Einsatz mehrerer Waffen sei möglich. Eine Obduktion des Mannes fand am Samstag statt. Das Ergebnis stehe jedoch noch aus, so die Polizei weiter.

Sonderkommission "Eiche" eingerichtet

Nach derzeitigem Stand spricht die Polizei von einem sogenannten Kapitalverbrechen, also Mord. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat für die weiteren Ermittlungen die 35-köpfige Sonderkommission "Eiche" eingerichtet.

Am Wochenende wurden vor allem Anwohner von Pfinztal-Söllingen befragt, da die Siedlung in der Näher des Waldes liegt, in dem die Leiche des Mannes gefunden wurde. Der Waldweg werde häufig von Fußgängern genutzt.

Polizei sucht Zeugen im Zusammenhang mit schwarzem SUV

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, werden Zeugen gesucht, die zwischen Donnerstagnachmittag und dem späten Abend verdächtige Wahrnehmungen bemerkt haben. Insbesondere im Zusammenhang mit einem schwarzen SUV Mercedes-Benz, M-Klasse und Karlsruher Kennzeichen.