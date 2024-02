per Mail teilen

Die Polizei verdächtigt einen 16-Jährigen, für mehrere Brände in Rheinstetten-Forchheim verantwortlich zu sein. Der Jugendliche sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Nach der Brandserie Ende des Jahres in Rheinstetten-Forchheim (Landkreis Karlsruhe) verdächtigt die Polizei nun einen 16-Jährigen, mehrere Fahrzeug-Brände vorsätzlich gelegt zu haben. Zuerst hatten die Badischen Neuesten Nachrichten darüber berichtet.

Wegen Bränden in Karlsruhe bereits in Untersuchungshaft

In Untersuchungshaft sitzt der junge Mann seit vergangener Woche, weil er in Karlsruhe-Grötzingen zuerst einen Lieferwagen angezündet haben soll - und kurz darauf in Durlach ein Wohnmobil.

In der Folge ermittelte die Polizei, ob der Jugendliche noch für weitere Brandstiftungen verantwortlich sein könnte - unter anderem für drei brennende Fahrzeuge in Rheinstetten-Forchheim im November und Dezember. Auch damals hatte schon unter anderem ein Wohnmobil gebrannt. Die Ermittlungen dauern an.