Abschied von einer Institution in der Pforzheimer Innenstadt: Galeria Karstadt Kaufhof schließt nach 125 Jahren seine Türen. Für viele Kundinnen und Kunden ein emotionaler Tag.

Ein Kaufhaus, viele Namen: Wronker, Schocken, Merkur, Horten, Galeria Horten und dann Galeria Kaufhof - das größte und wichtigste Kaufhaus der Stadt Pforzheim hat im Laufe seiner 125-jährigen Geschichte zahlreiche Namenswechsel erlebt. Jetzt sind in dem Traditionshaus endgültig die Lichter ausgegangen.

Wir haben die Menschen in der Innenstadt gefragt, wie es ihnen mit dieser Schließung geht und welche Erinnerungen sie mit diesem Kaufhaus verbinden:

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Galeria Kaufhof mussten sich notgedrungen auf den letzten Tag des Warenhauses vorbereiten. Die Emotionen bei ihnen schwankten zwischen Erleichterung, dass dieser Albtraum für sie bald ein Ende hat, und Wut über die Art und Weise der Abwicklung:

Kaufhof in Pforzheim: Erinnerungen an Terrasse und Sektbar

Seit Wochen lief der Ausverkauf bei Galeria Kaufhof. Die Verkaufsflächen wurden zuletzt von Wühltischen dominiert, an denen Schilder mit Rabatten bis zu 90 Prozent warben. Beim Anblick der weitgehend leergeräumten Regale ist kaum mehr vorstellbar, welch hochwertiges Sortiment hier einst die Kunden in Scharen anlockte.

Dass auf den 13.000 Quadratmetern Verkaufsfläche in guten Zeiten ein großer Supermarkt, ein beliebtes Restaurant mit Terrasse und Sektbar und große Abteilungen allein für Schallplatten und Spielzeug zu finden waren - übrig davon sind nur noch blasse Erinnerungen.

Galeria Karstadt Kaufhof war eine Institution in Pforzheim

Ein Pforzheimer Künstler hatte in der Fußgängerzone vor dem Kaufhaus ein Kreuz aufgestellt, bestehend aus den typischen Horten-Kacheln des Architekten Lothar Eiermann, der dem Haus in den 70er-Jahren seinen unverwechselbaren Look verpasst hat. Mit dem Kunstwerk soll das Traditionshaus würdevoll zu Grabe getragen werden, so der Künstler.

Viele Pforzheimer, die ein allerletztes Mal vorbeischauen, mögen sich die Zukunft der Innenstadt ohne ihr Herzstück gar nicht vorstellen. Viele zeigen offen ihre Trauer und ihre Wut über das unrühmliche Ende des ehemals wichtigsten Pforzheimer Konsumtempels.

An der Fassade des Kaufhauses die typischen Horten-Kacheln des Architekten Lothar Eiermann. SWR

Galeria Kaufhof zum dritten Mal Insolvenz angemeldet

Infolge der finanziellen Schieflage der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof wurde das Aus für die Pforzheimer Filiale bereits vor zehn Monaten beschlossen. Inzwischen hat der Mutterkonzern zum dritten Mal Insolvenz angemeldet.