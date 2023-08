per Mail teilen

Ein heftiges Gewitter ist am Freitagnachmittag über Reutlingen hinweggezogen und hat für Überschwemmungen gesorgt. Die Innenstadt hat das Unwetter besonders getroffen.

Starkregen und Hagel haben laut Polizei und Feuerwehr am Freitagnachmittag in Reutlingen für Überschwemmungen gesorgt, als ein heftiges Gewitter über die Stadt zog.

Hagelkörner verstopften die Kanalisation

Wegen der vielen großen Hagelkörner sah es mitten im Sommer in Reutlingen aus wie im Winter. Die ein bis zwei Zentimeter großen Hagelkörner verstopften auch die Kanalisation, Straßen wurden überschwemmt. Nach Angaben der Stadt Reutlingen war die Hagelschicht in der Innenstadt 30 Zentimeter hoch. Die Technischen Betriebsdienste seien mit Schneepflügen angerückt, um die Straßen freizuräumen, so eine Sprecherin der Stadt.

In der Innenstadt floss das Wasser gemischt mit Hagelkörnern die Fußgängerzone hinunter. Die Polizei musste vorübergehend eine Gefahrenwarnung herausgeben. Es seien aber keine größeren Unfälle wegen des Unwetters passiert.

Die Polizei bat nach dem lokal begrenzten Unwetter darum, die Innenstadt zu meiden und keine unnötigen Autofahrten zu machen. Außerdem warnte die Polizei dort, wo Überschwemmungsgefahr drohte, in Keller und Tiefgaragen zu gehen. Wie groß die Schäden durch Hagelkörner sind, ist noch nicht abzusehen.

Rund 100 Einsätze der Feuerwehr

Feuerwehrkommandant Stefan Hermann von der Feuerwehr Reutlingen sagte dem SWR am Freitagabend, es habe rund 100 Einsätze gegeben. Dabei handelte es sich vor allem um vollgelaufene Keller und überflutete Tiefgaragen. Am Nachmittag waren viele Notrufe bei der Feuerwehr eingegangen. Darunter waren laut dem Feuerwehrkommandanten auch viele Autofahrerinnen und Autofahrer, die sich nicht trauten, aus ihrem Fahrzeug zu steigen. "Das war in diesem Moment auch richtig, im Fahrzeug zu bleiben und die Feuerwehr zu rufen." Rund 250 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und alle Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr seien ausgerückt.

Berge von Hagel bleiben von dem schweren Unwetter in Reutlingen am Freitagnachmittag. SWR Lisamarie Haas

Der Pegel des Flusses Echaz stieg in fünf Minuten um 1,50 Meter an und trat kurzfristig im Reutlinger Stadtteil Betzingen über die Ufer. Größere Schäden wurden dadurch nicht verursacht, der neue Hochwasserschutz in Betzingen verhinderte Schlimmeres.

Neckar-Alb: Hagel-Sturm vor zehn Jahren

Dieselbe Wetterlage vor zwei Jahren: Ende Juni 2021 mussten Feuerwehr und Polizei in Reutlingen sowie im nördlichen Teil des Landkreises Reutlingen wegen Starkregens und heftigen Hagelfällen mehrfach ausrücken.

Vor zehn Jahren, am 28. Juli 2013, hatte es schon einmal einen schweren Hagel-Sturm über der Region Neckar-Alb gegeben, der Millionenschäden vor allem in Reutlingen anrichtete.