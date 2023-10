Brand in Autohaus in Reutlingen

In den frühen Morgenstunden hat es in einem Autohaus in Reutlingen gebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. In der Innenstadt gab es Stau.

Die Konrad-Adenauer-Straße in Reutlingen war kurzzeitig gesperrt. Die Feuerwehr war heute Morgen mit einem Großaufgebot zu einem Brand einer Werkstatt eines Autohauses gerufen worden. Das Feuer war in einer Autolackiererei ausgebrochen. Mittlerweile ist es gelöscht. Gebiet um Brandort abgesperrt Gegen drei Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. 20 Fahrzeuge rückten an. Es habe stark gequalmt, verletzt worden sei aber niemand, so die Polizei. Das Gebiet um das Autohaus bei der Konrad-Adenauer-Straße wurde zeitweise gesperrt. Im Berufsverkehr in der Reutlinger Innenstadt kam es zu Staus. Hoher Schaden im Autohaus Reutlingen Sieben Autos wurden nach ersten Erkenntnissen beschädigt. Der entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere hunderttausend Euro belaufen, so die Polizei. Die Brandursache ist noch unklar.