Wenn Themen und Fragen über die katholische Kirche, Islam und Muslime in der Region und Geschehnisse im Nahen Osten im SWR Studio in Tübingen aufploppen, heißt es schnell mal in der Redaktion:"Das kann doch Magdalena machen!" Das macht sie dann auch (meist) gern – am liebsten gleich multimedial für Fernsehen, Radio und Online. Denn das hat sie im Volontariat im Südwestrundfunk gelernt.

Was ihr aber am allerwichtigsten ist: Menschen in den Regionen Neckar-Alb und Nordschwarzwald mit ihren persönlichen Geschichten und Erfahrungen ins Programm bringen – je persönlicher desto lieber. Denn sie ist fest davon überzeugt: Das Leben erzählt die spannendsten Geschichten. Und im besten Fall können wir voneinander lernen.

Ihre Erfahrungen als Journalistin teilt Magdalena Knöller gern auch mit anderen, indem sie Seminare und Workshops gibt: für Erwachsene genauso wie für Kinder und Jugendliche.

Vor dem SWR

Bevor Magdalena Knöller zum SWR kam, studierte sie in Tübingen, Rabat (Marokko) und Kairo (Ägypten). Ihre Fächer: Katholische Theologie, Geschichtswissenschaft, Arabisch und Nahost-Politikwissenschaft. Während des Studiums arbeitete sie als freie Mitarbeiterin unter anderem für die Badische Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und den Hessischen Rundfunk. Nach einem kurzen Ausflug nach München zur Eugen-Biser-Stiftung, die sich für den interreligiösen Dialog einsetzt, kam sie zum SWR mit Schwerpunkt in der Aktuellen Redaktion des Studio Tübingen.