Sechs Euro Pauschalgebühr war vielen Besuchern am Baggersee bei Tübingen zu teuer. Nun kann man stündlich bezahlen. Dafür wird das Kennzeichen gescannt.

Bisher zahlten Baggerseebesucher in Kirchentellinsfurt (Kreis Tübingen), die mit dem Auto anreisten, sechs Euro am Tag - egal, ob sie nur kurz ins Wasser springen oder einen ganzen Tag am See verbringen wollten. Das kam nicht bei allen gut an, wie ein Blick in die Google-Rezensionen zum Parkplatz verrät. Von "Wucherpreisen" und "Unverschämtheit" ist da die Rede.

Darum gab es die Tagespauschale

"Wir wissen, dass es besucherunfreundlich war, nicht nach Stunden abzurechnen", sagt Vildana Vohrer, die zusammen mit ihrem Mann den Gastronomiebetrieb "K'Ufer" und den Parkplatz bewirtschaftet. Das Problem sei gewesen, dass es keinen Strom auf dem Parkplatz gab. An besucherstarken Tagen hätte man zwei Mitarbeiter gebraucht, die händisch Tickets ausgeben, Uhrzeiten checken und bei der Ausfahrt kassieren. Dabei habe man sich das ein oder andere Mal verrechnet. Ein Grund, warum sie sich vergangenes Jahr für eine Tagespauschale entschieden haben.

Die Gastronomen Clemes und Vildana Vohrer starten mit einem neuen Parksystem in die Saison. SWR

Neues Parksystem: Kennzeichen werden gescannt

Jetzt aber ist eine Lösung für die 400 Parkplätze gefunden. Für 50.000 Euro haben Vildana und Clemens Vohrer ein neues Parksystem aufgebaut. Dafür haben sie Solarpanels gekauft, die auf einem bunt besprayten Seefrachtcontainer liegen. Hieraus speist das neue System den Strom. Beim Ankommen werden die Nummernschilder der einfahrenden Autos gescannt. Vor dem Verlassen des Parkplatzes tippen die Gäste ihr Nummernschild in einen Automaten ein und zahlen dann mit Karte oder über eine App. Mit Bargeld kann man nicht mehr zahlen.

Beim Ankommen scannt das neue Parksystem die Kennzeichen der Autos. SWR

Bezahlen pro Stunde - Tagesticket teurer

Eine Viertelstunde gibt es Kulanz, danach kostet die erste Stunde zwei Euro. Jede weitere 1,50 Euro. Der Tageshöchstsatz liegt bei 15 Euro, das Tagesticket bei 10 Euro. Mehr als vorher. "Aufgrund der ganzen Investitionen musste die Erhöhung stattfinden", sagt Vildana Vohrer.

"Es ist ein Fehler aufgetreten"

Die meisten Besucher an diesem Maifeiertag finden das System gut. Einer trauert ums Bargeld ("ich bin oldschool"), bei einem anderen funktioniert die Zahlung nicht - das System scheint das Kennzeichen nicht zu kennen. "Es ist ein Fehler aufgetreten!" zeigt der Automat an. Edwin Mailänder von Peter Park, der Firma, die das System betreibt, sagt: "Eigentlich haben wir eine Erkennungsrate von über 99 Prozent", vielleicht müsse man den Winkel der Scanner nochmal justieren. Die Firma evaluiert in diesen ersten Tagen das neue System.

Kennzeichen werden nicht gespeichert

Die Kennzeichen werden aus dem System gelöscht, sobald der Parkvorgang abgeschlossen ist, sagt Mailänder. Kommunen und Betreiber könnten nicht auf die Daten zugreifen. Die Scanner erkennen nur Autos. Fußgänger und Fahrradfahrer erkennen sie nicht.

Baggersee Kirchentellinsfurt: Nachts wird's teuer

Bürgermeister Bernd Haug ist Fan vom neuen System. "Eine ehrlichere und kostenverträgliche Abrechnung", sagt er. In der Vergangenheit hätte er häufiger Mails von Menschen bekommen, die die Tagespauschale ungerecht fanden. Auch die 150 Euro Strafgebühr für Parken nach 22 Uhr würden nächtlichen Aktivitäten Einhalt gebieten. Es solle nicht mehr so sein, dass es einen überregional bekannten Szene-Treffpunkt gibt. Der Baggersee ist überregional seit vielen Jahren als Treffpunkt der Homosexuellenszene bekannt.