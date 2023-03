Im Sommer unter schattigen Bäumen liegen, am Strand oder auf der Wiese mit Blick auf einen See mit Booten und Surfern? Am Hardtsee in Ubstadt-Weiher bei Bruchsal ist das möglich.

Hardtsee: Baggersee in der Region Der Hardtsee, das ist eine 45 Hektar große Wasserfläche und noch einmal 238 Hektar Liegeflächen drum herum. Wobei der Hardtsee als alter Baggersee mit wunderschönen Schattenbäumen punkten kann, die vor allem an hochsommerlichen Sonnentagen ein angenehmes Klima garantieren. SWR Heiner Kunold Gummiadler soll Gänse vertreiben Der See ist sauber und erreicht im Rahmen der regelmäßigen Untersuchungen durch die Landesanstalt für Umwelt eine "ausgezeichnete Qualität". Das Gänseproblem, das viele Seen in der Region seit Jahren plagt, konnte am Hardtsee ebenfalls zumindest teilweise gelöst werden: eine Adlerattrappe aus Gummi, aufgehängt an einer großen Angel, sorgt dafür, dass sich die Gänse weitgehend zurück gezogen haben. SWR Die Infos im Überblick Eintritt: 4 Euro (Erwachsene), 2,50 Euro (Kinder), Buchung über eine Handy-App

Es gibt einen mit Bojen abgetrennten Nichtschwimmerbereich.

Auf dem Hardtsee ist segeln und surfen erlaubt.

Neben einem Campingplatz bietet die Anlage auch ein Burger-Restaurant, einen Kiosk und eine Strandbar.