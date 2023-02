Am 5. Mai wird die Gartenschau in Balingen eröffnet. Noch wird entlang der Eyach in der Stadt viel saniert, gebaggert und bepflanzt. Aber es gibt trotz Zäunen schon viel zu sehen.

Noch gut drei Monate, dann wird die Gartenschau in Balingen eröffnet. Noch ist alles mit Baustellenzäunen abgetrennt. Bei einem mehrstündigen Rundgang für Journalistinnen und Journalisten wurde klar erkennbar, wo überall entlang der Flüsse Eyach und Steinach Neues gebaut und errichtet wird. SWR Reporter Bertram Schwarz hat beim Rundgang mit Annette Stiehle, der technischen Geschäftsführerin der Gartenschau Balingen, gesprochen. Sportplätze für alt und jung Dort, wo früher Tennisplätze ohne Zugang zum Fluss Eyach waren, gibt es jetzt beim neuen Jugendhaus eine Skateranlage, Basketball- und Volleyballplätze und eine große Liegewiese mit direktem Zugang zum Wasser. Das ist der nördlichste Zipfel des Gartenschau-Geländes. Die Iris sprießen schon. Insgesamt wurden rund 15.000 Blumenzwiebeln für die Gartenschau gesetzt - von zig ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. SWR Magdalena Knöller Bild in Detailansicht öffnen Für die Gartenschau und darüber hinaus sind mehrere Spielplätze für Kinder erneuert oder neu gebaut worden - wie dieser in der Nähe der Stadthalle in Balingen. Dort wird der Shuttlebus ankommen, der die Besucher vom zentralen Gartenschau-Parkplatz abholt. SWR Magdalena Knöller Bild in Detailansicht öffnen Sicher ein Highlight-Ort bei der Gartenschau: der Plaza an den Eyachterrassen, für den die französische Partnerschadt Royan extra Sand aus dem Atlantik hertransportiert hat. SWR Magdalena Knöller Bild in Detailansicht öffnen Das Ufer der Eyach wurde an vielen Stellen, wie hier am nördlichen Zipfel des Gartenschau-Geländes, völlig neu gestaltet - mit direktem Zugang zum Wasser. An einigen Stellen wurden auch Hochwasserschutzwände gebaut. SWR Magdalena Knöller Bild in Detailansicht öffnen Kinder und Jugendliche können sich bald austoben: auf der neu gebauten Skateranlage neben dem Jugendhaus. Dort gibt es auch einen Basketball- und Volleyballplatz. Die 85 Meter lange Betonmauer wird in den Wochen der Gartenschau mit Graffiti besprüht werden. Die Stadt hatte dafür einen Wettbewerb ausgerufen. SWR Magdalena Knöller Bild in Detailansicht öffnen Gartenschau Balingen vom 5. Mai bis 24. September Ab dem Eröffnungstag am 5. Mai kann man die Gartenschau und das neu gestaltete Ufergelände gegen eine Gebühr besuchen. Es gibt Tages- und Dauerkarten. Etwa 6.000 Dauerkarten wurden bereits über die Vorverkaufsstellen verkauft. Sitzgelegenheiten am Wasser, Eventbühnen und bunt bepflanzte Gärten werden im Sommer zum Verweilen einladen. Der Rundweg ist rund fünf Kilometer lang und laut Veranstalter barrierefrei. Investition: 22 Millionen Euro für Daueranlagen Anlässlich der Gartenschau wurden mehrere Brücken sowie mehrere Spielplätze in fünf Parkanlagen gebaut. Sie werden der Öffentlichkeit nach der Gartenschau zur freien Verfügung stehen. Die Gesamtkosten für die Daueranlagen betragen rund 22 Millionen Euro. Davon werden knapp 45 Prozent gefördert.