per Mail teilen

Ein Autofahrer ist beim Überholen auf einer Straße bei Meßstetten (Zollernalbkreis) ums Leben gekommen. Laut Polizei wurden zwei weitere Menschen verletzt.

Ein Autofahrer ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Straße von Meßstetten nach Unterdigisheim (Zollernalbkreis) gestorben. Nach Angaben der Polizei wollte der 23-Jährige gegen 22 Uhr ein langsam vor ihm fahrendes Auto überholen und kollidierte beim Wiedereinscheren frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Bei dem Zusammenstoß wurde der 23-Jährige aus dem Auto geschleudert. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb.

Autofahrer von Feuerwehr aus Fahrzeug befreit

Der Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde durch den Zusammenprall eingeklemmt. Der 59-Jährige wurde von der Feuerwehr befreit. Er wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch der Fahrer des überholten Autos wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Laut Polizei waren alle drei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Sachverständiger wurde hinzugezogen

Um die Unfallursache zu klären, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hechingen noch am Abend ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Straße bei Meßstetten war während der Bergung mehrere Stunden voll gesperrt.