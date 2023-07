Weitere Pythons am Tälesee in Empfingen gefunden

14 Pythons wurden mittlerweile am Tälesee in Empfingen (Kreis Freudenstadt) gefunden. Wer die Schlagen ausgesetzt hat, ist weiterhin nicht bekannt.

Seit Tagen werden bei dem Badesee in Empfingen immer wieder Schlangen gefunden, Anfang Juli waren die Pythons gefunden worden. 14 Schlangen sind es mittlerweile. Und die Suche geht weiter, so Jaqueline Dießner vom Tierschutzverein Horb: "Wir drehen täglich Grashalm für Grashalm um". Drei der Schlangen waren schon tot, eine ist später gestorben.

Die lebenden Pythons wurden in eine Reptilienstation gebracht. Sie dürfen aber nicht weitervermittelt werden, weil sie Beweisstücke für die Polizei sind. Die ermittelt und sucht nach dem Besitzer, der die Schlangen ausgesetzt hat. Dafür geht die Polizei Hinweisen aus der Bevölkerung nach.

Einer der Königspythons, die am Tälesee in Empfingen gefunden wurden. Tierschutzverein Empfingen e.V.

Weitere Pythons könnten unterwegs sein

Ob am Empfinger Badesee weitere Schlangen unterwegs sind, ist unklar. Die Tiere sind laut dem Horber Tierschutzverein nicht gefährlich und nicht giftig. Wer will, kann also weiterhin im See baden und dort entspannen.