Brand in Autohaus in Karlsruhe mit hohem Schaden

Bei einem Brand in einem Karlsruher Autohaus ist in der Nacht ein hoher Sachschaden entstanden. Laut Feuerwehr brach das Feuer in einem Verkaufsraum aus. Technischer Defekt an Elektroroller als Ursache vermutet Gegen 21 Uhr am Montagabend wurde die Feuerwehr alarmiert: Im Verkaufsraum eines Autohauses in einem Karlsruher Industriegebiet war der Brand ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen war die Ursache vermutlich ein technischer Defekt an einem Elektroroller. Es gebe derzeit keine Hinweise auf Brandstiftung, so die Polizei. Gegen 21.30 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Die Polizei spricht von einem Sachschaden von rund 100.000 Euro. Starke Rauchentwicklung Bewohner eines Nachbarhauses, sowie Besucher der benachbarten Moschee wurden aufgrund von starker Rauchentwicklung vorsorglich ins Freie gebracht. Verletzt wurde niemand. Großeinsatz der Feuerwehr bei Autohausbrand in Karlsruhe Pressestelle Tim Müller / EinsatzReport24 Kellerbrand in der Karlsruher Südweststadt Kurz zuvor war die Feuerwehr zu einem Kellerbrand in der Karlsruher Südweststadt gerufen worden. Hier war es zu starker Rauchentwicklung im Treppenhaus gekommen. Verletzt wurde aber auch hier niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Brand in einem Autohaus in Reutlingen In Reutlingen hat in den frühen Morgenstunden ebenfalls ein Autohaus gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen ging das Feuer von der Lackiererei der Werkstatt aus. Sieben Fahrzeuge wurden beschädigt. Der entstandene Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Die Brandursache war zunächst unklar. Reutlingen Dicker Qualm und großer Stau Brand in Autohaus in Reutlingen In den frühen Morgenstunden hat es in einem Autohaus in Reutlingen gebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. In der Innenstadt gab es Stau.