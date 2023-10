Brandstiftung in Karlsruhe? Motorroller in Tiefgarage ausgebrannt

Der Brand eines Motorrollers in einer Karlsruher Tiefgarage hat in der Nacht auf Samstag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Kurz nach Mitternacht war ein Motorroller am Samstag in einer Tiefgarage in Karlsruhe-Rintheim in Brand geraten. Nach kurzer Zeit hatte die Feuerwehr mit Atemschutztrupps den Brand unter Kontrolle. Die Polizei geht davon aus, dass jemand den Roller angezündet hat.

Der Motorroller brannte vollständig aus. Darüber hinaus sei wohl lediglich ein kleinerer Schaden an einem Stromkabel an der Decke entstanden, so die Polizei. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Großeinsatz durch mutmaßliche Brandstiftung

Die Feuerwehr belüftete die verrauchte Tiefgarage. Angrenzende Wohngebäude waren nicht betroffen. Die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr waren mit 18 Fahrzeugen und rund 60 Feuerwehrleuten im Einsatz.