Das leer stehende Klinikgebäude in Schömberg ist in der Nacht auf Donnerstag durch einen Brand teilweise zerstört worden. Die Ursache ist noch unklar. Wie geht es mit dem Gebäude weiter?

In dem leer stehenden Klinikgebäude in Schömberg (Kreis Calw) ist in der Nacht auf Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten bis tief in die Nacht und waren schwierig, weil die Feuerwehr immer wieder den Weg freiräumen musste.

Klinik in Schömberg: Brandursache noch unklar

Verletzt wurde bei dem Brand laut Polizei niemand. Schadenshöhe und Brandursache seien noch unklar, das Gebäude gilt als einsturzgefährdet. Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen. Hinweise auf Brandstiftung liegen nach offiziellen Angaben bisher nicht vor.

Gebäude in Schömberg mit bewegter Geschichte

Die ehemalige Lungenheilanstalt im Kurort Schönberg wurde 1907 eingeweiht und hat eine bewegte Geschichte. 1973 - vor 50 Jahren - machten neue Medikamente die Klinik überflüssig, die letzten Patienten verließen die Heilanstalt. Bis 1994 nutze dann das Berufsförderungswerk Schömberg die Räume für Umschulungen. Danach ging das Gelände in Privatbesitz.

Zukunft der ehemaligen Klinik ist unklar

In der Vergangenheit gab es mehrere Interessenten, die den leer stehenden Gebäudekomplex kaufen wollten. Es folgten Versteigerungen und Verkäufe, die aber alle scheiterten - unter anderem, weil der Höchstbietende aus Mannheim nach der Zwangsversteigerung 2021 nie gezahlt hat. 1,3 Millionen Euro hatte er geboten.

Die Gebäude verfielen im Lauf der Jahre mehr und mehr und gelten heute als sogenannte "Lost Places". Das hat immer wieder Fans solcher verlassenen Gebäude angezogen, auch wenn es verboten ist, das Gelände zu betreten. Wem genau das Gelände derzeit gehört, will die Gemeinde Schömberg aus Datenschutzgründen nicht sagen.

Weitere Zwangsversteigerung beantragt

Aufgrund von nicht gezahlten Beiträgen, Versäumnissen, Mahnungen und Verfahrenskosten wartet die Gemeinde Schömberg auf Zahlungen von rund 300.000 Euro. Im Dezember letzten Jahres hat die Gemeinde deshalb eine weitere Zwangsversteigerung der ehemaligen Klinik beantragt. Zuständig für das Verfahren ist das Amtsgericht Calw. Eine Entscheidung über den Antrag gibt es noch nicht.