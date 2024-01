In Rheinstetten hat es in einem Dachstuhl gebrannt, die Polizei geht von Fahrlässigkeit aus. Dennoch ermittelt die Polizei wegen einer Brandserie - in letzter Zeit hatte es dort mehrere Feuer gegeben.

In der Nacht auf Mittwoch hat es im Rheinstettener Ortsteil Forchheim (Kreis Karlsruhe) zum dritten Mal innerhalb weniger Tage gebrannt. Das Feuer war laut Polizei gegen 23 Uhr im Dachstuhl eines unbewohnten Neubaus ausgebrochen. Die Einsatzkräfte hätten Teile des Daches mit Kettensägen öffnen müssen, um die Flammen gezielt zu löschen. Ein Feuerwehrmann wurde nach Angaben der Beamten bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Dachstuhlbrand steht nicht im Zusammenhang mit anderen Bränden Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Dachstuhlbrand nicht im Zusammenhang mit den anderen Bränden der vergangenen Tage steht. Das Feuer könnte möglicherweise durch Bauarbeiten verursacht worden sei, sagte Polizeisprecher Dennis Krull dem SWR: "Es deutet alles darauf hin, dass die Ursache wohl darin zu finden ist, dass in den vergangenen Tagen an dem Rohbau Bitumen-Arbeiten im Bereich des Daches durchgeführt wurden und sich hierbei der Brand gestern Abend entwickelt hat." Das Gebäude werde weiter untersucht, die Schadenshöhe sei noch unbekannt. Es gibt überhaupt keine Hinweise, dass der Brand gestern Abend in Zusammenhang steht mit den vielen Bränden der Vergangenheit in Rheinstetten-Forchheim. Keller, Dachstuhl, Autos: Mehrere Brände in Rheinstetten Sieben Brandereignisse innerhalb von vier Wochen in einem kleinen Ort ist durchaus außergewöhnlich. Bereits am Montagabend gab es in Rheinstetten ein Feuer im Keller eines Restaurant- und Wohngebäudes. Ein Mitarbeiter der betroffenen Gaststätte bemerkte nach Angaben der Polizei den Brand. Gäste und Anwohner seien in Sicherheit gebracht worden, verletzt wurde niemand. Tags zuvor war ebenfalls im Keller der Gaststätte ein Feuer ausgebrochen - dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Schon vor einiger Zeit gab es mehrere Feuer in Rheinstetten. Unter anderem sind Autos in Brand gesetzt worden. Rheinstetten Interview Brände in Rheinstetten: Einsatzleiter spricht über die Belastungen der letzten Wochen Mehrere Brände hielten die Freiwillige Feuerwehr in Rheinstetten in den vergangenen Wochen in Atem. Einsatzleiter Thomas Bogenschütz spricht im Interview über die Belastungen der letzten Wochen. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Bürgermeister zeigt sich besorgt von Brandserie in Rheinstetten Der Oberbürgermeister von Rheinstetten, Sebastian Schrempp, zeigt sich besorgt über die Brandserie: "Das beschäftigt mich sehr als Oberbürgermeister, weil ich die Verunsicherung in der Stadtgesellschaft spüre", sagte er dem SWR. Auch für die Feuerwehr sei das eine große Herausforderung, immer wieder auch die Einsatzbereitschaft herzustellen. Auch Anwohner aus Rheinstetten zeigen sich nach der Brandserie besorgt: