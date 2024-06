per Mail teilen

In einem Freiburger Hotel ist am Sonntag im Heizungskeller ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude wurde geräumt, fünf Beschäftigte wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ein Hotel in Freiburg im Breisgau ist am Sonntagnachmittag wegen eines Brandes im Heizungskeller evakuiert worden. Fünf Beschäftigte kamen leicht verletzt vorsorglich ins Krankenhaus, wie ein Sprecher des Roten Kreuzes und die Feuerwehr mitteilten. Die Mitarbeitenden des Hotels hatten den Angaben zufolge versucht, den Brand mit Feuerlöschern selbst zu löschen.

Brand im Heizungskeller

Insgesamt mussten rund 20 Menschen das Gebäude verlassen. Es sollen etwa 50 Gäste in dem Hotel eingecheckt gewesen sein, sagte ein Polizeisprecher. Zur Ursache des Feuers gab es noch keine Informationen.

Wie die Feuerwehr am Abend mitteilte, war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits eine starke Rauchentwicklung am Gebäude sichtbar. Der Brand sei im zweiten Untergeschoss im Heizungskeller entstanden. Das Gebäude sei sofort von der Hotelleitung geräumt worden. Die Feuerwehr habe die Flammen dann schnell löschen können. In Absprache mit der Hotelleitung sei das Haus geschlossen worden, wegen der starken Rauchausbreitung im Gebäude und des Ausfalls des Blockheizkraftwerks.