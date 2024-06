Millionenschaden nach Brand einer Lagerhalle in Öhringen

Alarm in der Nacht zum Sonntag: Eine Lagerhalle im Hohenlohekreis steht in Flammen. Zwar wird niemand verletzt, der Sachschaden ist allerdings enorm.

Beim Brand einer Lagerhalle auf einem Recycling- und Containerbetrieb in Öhringen (Hohenlohekreis) ist ein geschätzter Schaden von etwa einer Million Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Auch für die Bevölkerung besteht keine Gefahr, die NINA-Warn-App hatte in der Nacht allerdings vor der Rauchentwicklung gewarnt.

Kein Recyclingmaterial in der Halle

Wie die Polizei mitteilt, meldeten mehrere Personen offene Flammen und Rauch auf dem Firmengelände in Öhringen. Neben der Lagerhalle stand auch ein angrenzender Bürokomplex in Flammen. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, das ist nach wie vor unklar. Am Sonntag ist die Feuerwehr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, sie war in der Nacht mit 24 Fahrzeugen und 122 Einsatzkräften im Einsatz. Da sich in der Halle keine Wertstoffe oder Recyclingmaterial befand, war auch die Luftbelastung gering. Nach Messungen der Feuerwehr bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.