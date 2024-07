per Mail teilen

Bei einem Frontalcrash zwischen Schwaigern und Leingarten musste ein Mann am Dienstag aus seinem Auto geschnitten werden. Insgesamt wurden zwei Menschen schwer verletzt.

Auf der Bundesstraße zwischen Schwaigern und Leingarten (beide Kreis Heilbronn) ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Autos sind frontal zusammengestoßen, ein weiterer Wagen landete im Graben. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, so die Polizei.

Drittes Auto landet im Graben

Eine Frau soll laut Polizei in Richtung Heilbronn unterwegs gewesen sein, als sie auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug prallte. Warum, ist noch unklar. Die mutmaßliche Unfallverursacherin wurde dabei schwer verletzt, der entgegenkommende Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste den schwer verletzten Mann befreien und dazu das Dach und die Autotür wegschneiden.

Ein dritter Autofahrer konnte noch ausweichen, landete aber mit seinem Auto im Graben. Er blieb unverletzt. An den beiden direkt am Unfall beteiligten Autos entstand Totalschaden. Wie stark das Auto, das im Graben gelandet war, beschädigt wurde, ist noch unklar. Die Bundesstraße war wegen des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt.