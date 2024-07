per Mail teilen

Nach einem Lkw-Unfall auf der A6 zwischen Wiesloch/Rauenberg und dem Kreuz Walldorf war die Autobahn mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr staute sich auf etlichen Kilometern.

Auf der A6 hat es am Dienstagvormittag zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Kreuz Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) einen Unfall gegeben. Ein Lkw-Fahrer in Fahrtrichtung Mannheim hatte laut Polizei das Ende eines Staus in einer Baustelle übersehen.

Um eine Kollision zu vermeiden, habe er den Angaben zufolge versucht, auf die linke Spur zu wechseln. Dabei übersah er einen neben ihm fahrenden Sprinter, der gegen die Betonleitwand gedrückt wurde. Der Lkw prallte zudem gegen das Heck eines vor ihm im Stau stehenden anderen Lasters. Dieser wurde seinerseits durch die Wucht der Kollision auf einen vor ihm stehenden Autotransporter geschoben.

Massiver Rückstau nach Unfall auf A6

Der Unfallfahrer wurde durch die Kollission leicht verletzt. Eine weitere Person wurde bei den nachfolgenden Bergungsarbeiten ebenfalls leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Die A6 war in dem betroffenen Abschnitt mehrere Stunden gesperrt und es kam zu einem Rückstau von fast 15 Kilometern Länge. Autofahrer wurden gebeten, die Stelle zu umfahren.

