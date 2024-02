Wolfgang Lickert ist seit 2018 Online-Redakteur bei SWR Aktuell Baden-Württemberg. Davor arbeitete er 18 Jahre lang im SWR Studio Heilbronn: meist als Fernsehreporter, aber auch für Hörfunk und Online.

Vor und neben dem SWR

Wolfgang Lickert wuchs in Titisee-Neustadt im Hochschwarzwald auf und begann schon in der Schulzeit mit der journalistischen Arbeit: als Reporter hauptsächlich für den "Schwarzwälder Boten". Sein Studium begann er in Freiburg und schloss es in Tübingen in den Fächern Empirische Kulturwissenschaft, Zeitgeschichte und Soziologie ab. Während des Studiums gestaltete er auch Museumsausstellungen.

Sein Herz schlägt neben dem Journalismus auch für andere Dinge: Er ist DJ und spielt in einer Band - und er drückt dem SC Freiburg beide Daumen.