Der erste Januar ist im islamischen Kalender kein Neujahrstag. Um ihre Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft zu bekräftigen, treffen sich junge Muslime jährlich zum Neujahrsputz.

Am ersten Januar treffen sich traditionell an mehreren Orten in Heilbronn-Franken junge Muslime zum Neujahrsputz. So schwingen zum Beispiel Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Gemeinde Crailsheim-Ellwangen (Kreis Schwäbisch Hall) aber auch Heilbronner Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) Gemeinde die Kehrbesen und packen mit an. Bei der Aktion geht es darum, Vorurteile und Ängste gegenüber ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern abzubauen, sagt der Heilbronner Gemeindesprecher Tanweer Bhatti.

Mit der Putzaktion wollen die Teilnehmenden zeigen, dass junge Muslime sich hier bürgerlich engagieren und am Geschehen teilhaben, so Bhatti. Er will mit seinen Helfern ein Zeichen setzen, dass auch sie Teil der Gesellschaft sind. Jedes Jahr starten die Jugendlichen daher mit einem gemeinsamen Gebet und Frühstück am ersten Januar. Dann geht's in die Innenstädte zum Anpacken. Nach der Silvesternacht gibt immer mehr als genug aufzuräumen.