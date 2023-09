Wie Plan B für die Sanierung des Azur-Bades in Ramstein-Miesenbach aussieht

per Mail teilen

Die Sanierung des Azur-Freizeitbades in Ramstein-Miesenbach ist seit Jahren ein Thema. Weil die Kosten gestiegen sind, wird auch an einer anderen Variante gearbeitet.

Ralf Hechler (CDU) steht im Technikraum des Azur-Freizeitbades. Während über ihm die Badegäste fröhlich im Wasser toben oder ihre Bahnen schwimmen, geht der Blick des Bürgermeisters sorgenvoll in Richtung so mancher Geräte. Seit 32 Jahren leistet die Technik im Bad in Ramstein-Miesenbach ihre Dienste. Die Frage ist aber: Wie lange schafft sie das noch?

Die Technik im Azur-Freizeitbad in Ramstein-Miesenbach ist in die Jahre gekommen. Für manche Geräte gibt es keine Ersatzteile mehr. SWR

Für manche Geräte im Azur-Bad gibt es keine Ersatzteile mehr

"Zum Glück haben wir hier im Schwimmbad ein Team, das sich sehr gut darum kümmert", sagt Hechler. Trotz aller Pflege sei das Bad in die Jahre gekommen, sei eine Sanierung zwingend notwendig. "Es vergeht keine Woche, in der nichts ist", so der Bürgermeister. Das Problem: Für manche Geräte gebe es mittlerweile keine Ersatzteile mehr.

"Unser Plan steht eigentlich seit vier Jahren", sagt Hechler. Dieser sieht eine umfangreiche Sanierung des Freizeitbades vor. So ist ein 50-Meter-Becken mit Überdachung angedacht, die im Sommer geöffnet werden kann. Aus dem 25-Meter-Becken im Hallenbad soll ein "Erlebnisbecken" werden. "Wir haben den Bedarf an zusätzlicher Wasserfläche." Derzeit würden manche Kurse sogar aufgrund der Platznot im Auslaufbecken der Rutsche stattfinden. Das Azur ist das einzige Hallenbad im Landkreis Kaiserslautern.

Wieder an die 180.000 Gäste in Ramstein-Miesenbach

"In diesem Jahr werden wir schon wieder fast an die 180.000 Gäste kommen", sagt Hechler. Das sei vergleichbar mit den Zeiten vor der Corona-Pandemie. Und das, obwohl der Freibadbereich nicht geöffnet werden kann. Der Grund: Das große Außenbecken hat täglich zwischen 70.000 und 80.000 Liter Wasser verloren. Dicht sei es mit einfachen Mitteln nicht mehr zu bekommen. Es müsste umfangreich saniert werden. Das sei mit Blick auf die geplante Sanierung des Bades aber kein Thema, so Hechler.

Dennoch sei der Sommer auch ohne großes Außenbecken gut verlaufen. Im Juni, Juli und August haben nach Angaben von Hechler 35.400 Gäste das Bad besucht. Weniger als zu "normalen" Freibadzeiten. "In Anbetracht der Situation sind wir damit aber zufrieden", sagt Hechler. Hier habe das Bad auch von den Schlecht-Wetter-Wochen in den Ferien profitiert.

Kosten für die Sanierung des Azur-Bades gestiegen

Ob es mit der Sanierung des Azur-Bades wie vorgesehen etwas wird, ist allerdings fraglich. Der Grund hierfür sind die "extrem gestiegenen Preise", wie Hechler sagt. Waren ursprünglich 20 Millionen Euro für die Sanierung kalkuliert, sind es nun 28 Millionen - plus Nebenkosten. Problem: Vom Land Rheinland-Pfalz stehen hierfür dennoch weiterhin nur drei Millionen Euro Zuschuss im Raum.

Das große Außenbecken des Azur-Bades in Ramstein-Miesenbach ist geschlossen, weil es täglich bis zu 80.000 Liter Wasser verloren hat. SWR

Jüngst gab es deswegen nun Besuch aus Mainz. Innenminister Michael Ebling (SPD) hat sich das Azur angesehen. Der Bürgermeister hat dem Innenminister die Situation erläutert. Ergebnis: In Mainz soll auch ein Plan B für eine Sanierung zusammen mit einer Wirtschaftlichkeitsberechnung vorgelegt werden.

Innenminister Michael Ebling soll weitere Variante für Azur-Sanierung präsentiert werden

Denn in Ramstein-Miesenbach wurde sich auch eine weitere, kleinere Variante überlegt. Diese sieht auf der Liegewiese ein neues 50-Meter-Becken vor, das überdacht werden soll. Die Überdachung wiederum soll im Sommer geöffnet werden können, ebenso soll es einen direkten Zugang zur Liegewiese geben. Zudem soll es noch ein kleineres "Erlebnisbecken" sowie Umkleiden in diesem neuen Gebäudekomplex geben. Das alte Hallenbad soll dafür zurückgebaut werden. "Vielleicht schaffen wir es noch, im Außenbereich das Becken mit dem Sprungturm zu erhalten, sagt Hechler. Alles in allem gehe Plan B eher in Richtung Sportbad.

Derzeit wird auch an einem Plan B für die Sanierung des Azur-Bades in Ramstein-Miesenbach gearbeitet. Diese kleinere Variante sieht ein überdachtes 50-Meter-Becken und ein kleineres Freizeitbecken auf der derzeitigen Liegewiese vor. Die Überdachung soll im Sommer geöffnet werden können. SWR

Schwimmbad in Ramstein-Miesenbach soll erhalten werden

Die Planungen dafür laufen, genaue Kosten liegen noch nicht vor. Der Bürgermeister geht aber davon aus, dass diese Variante um einiges günstiger als die erste wird. "Die große Variante ist weiterhin die von uns favorisierte. Dafür gab es parteiübergreifend Zustimmung", sagt Hechler. Sie müsse aber auch finanzierbar sein. "Am Ende ist es unser Ziel, ein Bad in Ramstein-Miesenbach zu erhalten", so der Bürgermeister. Die Hoffnung auf entsprechende finanzielle Unterstützung aus Mainz besteht jedenfalls.

Und auch um Hilfe von Seiten des Bundes wird sich bemüht. Denn die Verbandsgemeinde hat einen Antrag auf Gelder aus dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur 2023“ gestellt. "Das versuchen wir nun zum vierten Mal", sagt Hechler.

Azur-Bad wegen Revision geschlossen

Der Bürgermeister betont beim Rundgang im Technikraum: "Die Zeit rennt. Wir hoffen, noch relativ unbeschadet über die nächsten Saisons zu kommen." Dann müsse sich aber was tun.

Ab dem 11. September ist das Azur-Bad bis einschließlich 29. September geschlossen. Grund dafür sind die jährlichen Revisionsarbeiten. Im September will Ralf Hechler möglichst noch dem Verbandsgemeinderat die Planungen für die zweite Variante vorstellen. Dann soll es im Oktober zu einem weiteren Gespräch ins Innenministerium gehen. In der Hoffnung auf eine positive Antwort aus Mainz und dann Klarheit darüber zu haben, ob und wie eine Sanierung des Azur-Bades umgesetzt werden kann. Alles verbunden mit dem Wunsch, dass die 1970 eröffnete Einrichtung auch noch eine möglichst lange Zukunft hat.