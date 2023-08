Ausflugstipps: Das können Sie bei Regen im Westen der Pfalz unternehmen

Die Sommerferien fallen bis jetzt ins Wasser. In der Westpfalz regnet es fast jeden Tag. Zum Glück gibt es in der Region Ausflugsziele, die auch bei Schmuddelwetter Spaß machen.

Erzgrube in Nothweiler

Man munkelt, dass bereits die Kelten ihre berühmten Schwerter aus Nothweilrer Eisen gschmiedet hatten. Dort, tief unter der Erde, ist nämlich eine Eisenerzgrube. Im St. Anna-Stollen gibt es einen Rundgang für die ganze Familie. Hier kann man den Bergbauern auf den Spuren der Bergbauern wandeln und bekommt jede Menge Einblicke in die Geheimnisse der Tiefe. Führungen gibt es in der Erzgrube auch.

Die Eisenerzvorkommen waren bis in das Jahr 1883 Grundlage eines florierenden Berg- und Hüttenwesens in Nothweiler. Verbandsgemeinde Dahner Felsenland

Kletterhallen in Kaiserslautern und Zweibrücken

Hoch hinaus geht es stattdessen in den Boulder- und Kletterhallen in der Westpfalz, zum Beispiel in Kaiserslautern und Zweibrücken. Auch bei Regen und Sturm bleibt man hier trocken. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen, so dass sich auch Anfänger und Kinder an den Kletterwänden ausprobieren können. Ideal für die Ferien: in der Kletterhalle in Zweibrücken und in der Boulderhalle in Kaiserslautern gibt es spezielle Ferienkurse für Kinder.

Abhängen an der Kletterwand. Beim Bouldern klettert man ohne Seil. RockTown Kaiserslautern

Dynamikum Pirmasens

Mitmachen, forschen, erleben, staunen. So lautet das Motto im Dynamikum in Pirmasens. Wer schon immer mal gegen einen Geparden wettrennen wollte, kann das unter anderem dort tun. Im Science Center wird aus physikalischen Gesetzen ein Erlebnis für kleine und große Forscher. Die neueste Ausstellung "Schau genau. Der Trick mit dem Blick" lädt auf eine Reise durch die Welt der optischen Täuschungen ein. Auf die Kids warten im Dynamikum außerdem verschiedene Sommerferien-Workshops.

Kartfahren mit E-Karts

Nicht ganz günstig, aber irre schnell! Mit E-Karts über die Rennstrecke brettern. Das kann man zum Beispiel in Kaiserslautern und Zweibrücken machen. Es gibt verschiedene Rennen, die man fahren kann. Ideal für einen Ausflug mit einer großen Gruppe.

Schwimmen und Erholen im Felsenland Badeparadies

Wer sagt, dass man schönes Wetter für einen Badetag braucht? Im Hallenbad in Dahn kann man bei Wind und Wetter abtauchen. Mehrere Becken bieten Spaß für die ganze Familie. Wer es ganz relaxt angehen möchte, sollte einen Abstecher in den Saunabereich machen. Dort wird Welness groß geschrieben. Highlight dort: das finnische Saunadorf.

Das Schwimmbad in Dahn ist weit über die Region für seinen einzigartigen Saunabereich bekannt. Kurt Groß

Und wem das Wetter nichts ausmacht: Wenn es regnet, zeigt sich der Pfälzerwald von einer besonders hübschen Seite. Ganz nach dem Motto: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung!