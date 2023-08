Sommerferien ohne Sonne?

per Mail teilen

Wer die Sommerferien zuhause verbringt, dem fehlen womöglich die Sonnenstrahlen. Ob sich das noch ändert? Wir haben uns bei Wetterexpertinnen und Wetterexperten umgehört.

Sommerferien - das heißt Eis essen, grillen oder im Schwimmbad ins kühle Nass springen. Am meisten Spaß macht das, wenn die Sonne da ist. Die lässt sich in Rheinland-Pfalz derzeit aber selten blicken.

"Wechselhafte Phase"

Ines van Hollen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen nennt das eine „wechselhafte Phase“, die auch erstmal noch eine Woche anhalten werde. In den kommenden Tagen wird auch mal Sonne dabei sein, der Regen überwiege aber, so die Meteorologin. Mit Temperaturen zwischen 20 bis 23 Grad fällt der Schwimmbad-Besuch wohl erstmal ins Wasser.

Keine Sommertage in Sicht

Die 25-Grad Marke wird Rheinland-Pfalz in den kommenden Tagen vermutlich nicht erreichen, sagt van Hollen. Damit ist auch kein Sommertag im meteorologischen Sinne in Sicht. Denn ein Sommertag sei definiert als ein Tag mit mindestens 25 Grad Höchsttemperatur, so van Hollen.

Als "durchwachsen" könne man das Wetter tatsächlich beschreiben, sagt Niko Renkosik, Meteorologe bei der ARD-Wetterredaktion. Derzeit komme vom Atlantik ein Tief nach dem anderen zu uns, die dafür verantwortlich seien. "Nichts Ungewöhnliches", so Renkosik.

Regenschirm einpacken

In den nächsten Tagen erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz deshalb viel Regen und kühlere Temperaturen. Das zumindest geht aus den aktuellen Wettervorhersagen für die nächsten Tagen hervor. Wann es wieder sonniger und wärmer wird, lässt sich derzeit noch nicht sicher sagen. Deshalb gilt in den nächsten Tagen: Regenschirm nicht vergessen! Die Natur und die Landwirtschaft werden die Regentage freuen.