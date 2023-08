Hier können Familien mit wenig Geld Urlaub machen

per Mail teilen

Jeder Fünfte in Deutschland kann sich nicht einmal eine Woche Urlaub im Jahr leisten. Aber in Rheinland-Pfalz gibt es für Familien Hilfe, damit der Traum vom Urlaub doch noch wahr wird.

Hanna ist diesen Sommer neun geworden. Ihr größter Wunsch ist es, das Meer zu sehen. Ihre Freundinnen in der Schule haben ihr vom Meer erzählt. Inzwischen haben aber die Ferien schon begonnen und die Eltern haben immer noch nichts geplant. "Vielleicht fahren wir nach Holland oder Frankreich", erzählt sie. Aber auch dieses Jahr wird es wahrscheinlich wieder nichts mit dem gemeinsamen Urlaub am Meer. Die Eltern würden ihr und der kleinen Schwester den Wunsch gerne erfüllen, aber alles ist zu teuer. Der Vater ist ungelernter Lagerarbeiter, die Mutter arbeitet tageweise in einem Backshop. Das Geld reicht gerade, um durchzukommen.

Urlaubsreise ist das wirklich nötig?

So wie Hanna und ihrer Familie geht es vielen in Rheinland-Pfalz. 50 Familien haben dagegen Glück. Sie wurden von den Wohlfahrtsverbänden des Landes Rheinland-Pfalz ausgewählt und können kostenlos eine Woche Urlaub machen.

"Arme Familien sind sowieso schwer belastet und gerade sie brauchen diese Auszeit in einer anderen Umgebung dringend."

Kritiker mögen jetzt vielleicht sagen: Ausreichend Essen, Kleidung und Bildung - dafür muss gesorgt werden, aber muss es denn auch gleich noch eine Urlaubsreise sein. "Unbedingt", antwortet Regine Schuster, stellvertretende Landesgeschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Rheinland-Pfalz/Saarland, in solchen Fällen. "Arme Familien sind sowieso schwer belastet und gerade sie brauchen diese Auszeit in einer anderen Umgebung dringend. Eltern und Kinder haben dort die Möglichkeit, ihre Bindungen zu stärken und gemeinsame Zeit ohne Alltagsbelastungen zu verbringen. Das stärkt den Zusammenhalt in der Familie."

Jugendherbergen in RLP sind fast ausgebucht

Eine Möglichkeit, günstig Urlaub zu machen, bieten die Jugendherbergen. In den Ferienmonaten sind Familien die größte Gruppe. Im Juli und August sind 80 Prozent der Zimmer in den Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz belegt, teilte das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) mit. Die Auslastung ist leicht höher als 2019.

Die Jugendherbergen in Koblenz, Trier und Bacharach sind praktisch ausgebucht. Und auch die Jugendherbergen in Speyer, Cochem und Leutesdorf sind sehr gefragt.

Hier werden Familien, die sich kurzfristig zu ein paar Tagen Urlaub entscheiden, kaum mehr Platz finden. Denn gerade bei Familien sind Jugendherbergen wegen der günstigen Preise sehr gefragt. Jacob Geditz von den Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz sagt, 50 Prozent der Gäste seien Familien. Die andere Hälfte sei durch Schulklassen aus Bundesländern, in denen keine Ferien sind, sowie Freizeitgruppen, Wanderer und Radfahrer vertreten.

Familienferienstätten werden bei Google stark gesucht

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Familienerholung e.V. (BAG) ist ein Zusammenschluss von 80 Familienferienstätten in Deutschland. Und wird Jahr für Jahr bekannter, wie die BAG mitteilte. Die Google-Suche nach www.urlaub-mit-der-familie.de habe im Vergleich zu den Vorjahren stark zugenommen. Und so wundert es auch nicht, dass die Unterkünfte in den Sommerferien schon nahezu ausgebucht sind. In Rheinland-Pfalz zählten die Familienferienstätten im vergangenen Jahr 144.021 Übernachtungen. Bundesweit waren es 200.000 Übernachtungen mehr als 2019.

Sehr häufig würden sich Familien mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende sowie Großfamilien für einen Urlaub in den Ferienhäusern interessieren, so die Sprecherin Vanessa Seifferer. Die Bundesarbeitsgemeinschaft sehe sich einkommensschwachen, sozial benachteiligten und kinderreichen Familien verpflichtet.

Rheinland-Pfalz fördert Familienurlaub

Hanna und ihre Familie könnten es mit dieser Unterstützung auch zu einem Urlaub ans Meer schaffen. 75 Ferienhäuser und Appartements stehen den Feriengästen beispielsweise im alten Fischerdorf Rerik in Mecklenburg-Vorpommern an der Ostsee zur Verfügung. Eine Woche mit Halbpension kostet für zwei Erwachsene und zwei Kinder rund 650 Euro. Wer sich auch das nicht leisten kann, hat vielleicht Anspruch auf einen Zuschuss.

Neun der 16 Bundesländer gewähren Familien, deren Einkommen unter einer bestimmten Grenze liegt, Zuschüsse - auch Rheinland-Pfalz. Sowohl bei den Jugendherbergen als auch den Familienferienstätten gibt es Last Minute-Angebote: 29 Euro pro Übernachtung und pro Person als Vollpension. Vielleicht kann Hanna mit ihrer Familie doch noch das Meer sehen.