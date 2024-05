Verkehrsunfälle passieren meist innerhalb von Sekunden, verändern das Leben der Beteiligten aber für immer. Für Beistand direkt nach dem Unglück ist die Notfallseelsorge Mainz im Einsatz.

Markus Reuter gehört zur Ökumenischen Notfallseelsorge in Mainz. Er und sein Team werden zu Unfällen oder anderen schweren Unglücken gerufen, um körperlich unverletzte Betroffene zu betreuen. Polizei, Rettungsdienst oder Feuerwehr können das nach Angaben des Seelsorgers nicht auch noch leisten.

"Wir sind in der akuten Phase für die Menschen da und betreuen zum Beispiel die Angehörigen", erzählt er. In der Regel dauere ein Einsatz der Notfallseelsorger zwischen zwei und vier Stunden.

Bedürfnisse der Betroffenen bei Notfallseelsorge im Fokus

Generell entscheide die Einsatzleitung - also Notarzt oder Polizei - ob die Notfallseelsorge zum Einsatz gerufen werde, erklärt Markus Reuter. Jeder Einsatz sei individuell. In der Regel laufe es aber so ab, dass er auf die Betroffenen zugehe und erkläre, was er anbieten könne.

Wir sagen zum Beispiel: Wir sind jetzt für Sie da, je nachdem, was Sie gerade brauchen.

Der Rest ergebe sich dann von Fall zu Fall. Manchmal sitze man auch einfach gemeinsam schweigend da.

Notfallseelsorger auch bei tödlichem Unfall mit Radfahrerin im Einsatz

Auch bei dem Unfall in Mainz-Gonsenheim, bei dem eine Radfahrerin tödlich verunglückt ist, war die Notfallseelsorge vor Ort. Gleich zwei Kolleginnen seien zum Unfallort gefahren, sagt Markus Reuter.

Solche Verkehrsunfälle sind außergewöhnliche Einsätze für uns. So etwas bleibt hängen.

Dass in bestimmten Fällen zwei oder sogar mehr Notfallseelsorger kommen, habe verschiedene Gründe, sagt Markus Reuter. Zum einen sei es für eine Person nicht leistbar, mehrere Menschen gleichzeitig zu betreuen.

Zum anderen könnten so innere Konflikte vermieden und die Neutralität gewahrt werden. Eine Person könne schlecht mutmaßliche Unfallverursacher und gleichzeitig auch Angehörige des Opfers betreuen, sagt der Notfallseelsorger.

Nach Unfall mit dreijährigem Mädchen zu dritt im Einsatz

Vor zwei Jahren hatte ein Autofahrer an einer Fußgängerampel in der Mainzer Innenstadt ein dreijähriges Mädchen angefahren. Die Dreijährige kam dabei ums Leben.

Bei diesem Unfall sei das Notfallseelsorger-Team sogar mit drei Leuten vor Ort gewesen. Denn hier seien neben dem Autofahrer und den Angehörigen des Mädchens auch noch Passanten betreut worden.

So geht es nach einem Verkehrsunfall weiter

Die Notfallseelsorger sind, wie der Name schon sagt, nur für den akuten Notfall da.

Wir verfolgen keinen therapeutischen Ansatz.

Aber er und sein Team verweisen Betroffene auf andere Hilfsangebote, zum Beispiel die psychologische Ambulanz in Mainz. Für Markus Reuter und sein Team bleibt dann zu hoffen, dass die Menschen irgendwann mit dem Erlebten umgehen und leben können.