Ein Autofahrer hatte vor zwei Jahren an einer Fußgängerampel in der Mainzer Innenstadt ein Mädchen angefahren und getötet. Gegen ihn wurde seitdem ermittelt.

Das Mädchen war drei Jahre alt. Es hatte mit seinem Laufrad eine grüne Ampel überquert und war von einem Auto überfahren worden, das dort rechts abbog. Das Mädchen wurde so schwer verletzt, dass es noch an der Unfallstelle starb. Der Unfall passierte an der Ecke Parcusstraße/Bahnhofstraße in der Mainzer Innenstadt. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft in Mainz die Ermittlungen gegen den Autofahrer eingestellt.

Es reicht nicht für eine Anklage

Die Mainzer Oberstaatsanwältin Andrea Keller sagte der Deutschen Presseagentur, dem Autofahrer habe nicht in dem Maße strafbares Verhalten nachgewiesen werden können, dass es für eine Anklage reiche.

Fahrer erfasste Mädchen beim Abbiegen

Gegen den Autofahrer war wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt worden. Polizeiliche Ermittlungen sowie ein Unfallgutachten seien demnach nicht zum Ergebnis gekommen, dass der Unfall für den Autofahrer vermeidbar gewesen war, sagte die Oberstaatsanwältin am Mittwoch.