Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt: Ein Häftling war nach einem Arztbesuch im Klinikum Ludwigshafen geflohen. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal nach SWR-Informationen Anklage gegen zwei mutmaßliche Komplizen erhoben.

Nach einem Besuch im Klinikum Ludwigshafen hatte sich ein Häftling des Mannheimer Gefängnisses von seinen Bewachern losgerissen und war auf einem Roller geflüchtet. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal Anklage erhoben gegen zwei mutmaßliche Komplizen des Geflüchteten.

21-Jähriger soll Flucht-Roller gefahren haben

Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal auf Anfrage des SWR mitteilte, ist sie der Meinung, dass ein 21-Jähriger den Roller gefahren und mit einer Pistole in die Luft geschossen hat. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm "Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte", "Gefangenenbefreiung", "Nötigung" und "Unerlaubtes Führen einer Schusswaffe" vor. Der Strafrahmen betrage drei bis fünf Jahre.

Gefängnis-Mitarbeiterin soll geholfen haben

Eine Mitarbeiterin des Mannheimer Gefängnisses, die inzwischen vom Dienst suspendiert worden ist, soll laut Staatsanwaltschaft beim Planen der Aktion geholfen haben. Sie soll dem 25 Jahre alten Häftling unter anderem ein Handy besorgt haben. Ihr wird "Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte", "Gefangenenbefreiung", "Nötigung" und "Strafvereitelung im Amt" vorgeworfen. Der Strafrahmen betrage sechs Monate bis fünf Jahre Haft.

Verhandelt das Amtsgericht Ludwigshafen?

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass - sollte die Anklage zugelassen werden - die beiden Verdächtigen höchstens vier Jahre Haft bekommen. Denn angeklagt wurde am Schöffengericht des Amtsgerichts Ludwigshafen. Und Amtsgerichte dürfen nur zu maximal vier Jahren Haft verurteilen.

Justizministerin geriet unter Druck

Die Gefangenenbefreiung am 14. Dezember 2023 in Ludwigshafen hatte in Baden-Württemberg eine politische Diskussion ausgelöst. Die Justizministerin des Landes, Marion Gentges (CDU), musste sich fragen lassen, ob die Sicherheitsvorkehrungen ausreichend waren.

Befreiter Häftling hatte etliche Vorstrafen

Der 25-jährige Häftling war unter anderem wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden, die er in der JVA Mannheim absaß. Er und seine beiden Komplizen waren zwei Wochen nach der Flucht in einem Hotel in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) festgenommen worden.