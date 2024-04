Ein Busfahrer soll einen Ersthelfer in der Wiesbadener Innenstadt beschimpft haben. Er soll ihn außerdem mehrfach in der Bustür eingeklemmt haben. Nun beginnt der Prozess gegen den Fahrer.

Laut Anklage hatte ein Autofahrer im vergangenen September morgens an einer Kreuzung in der Wiesbadener Innenstadt gesundheitliche Probleme bekommen. Er verlor die Kontrolle über sein Auto. Das rollte daraufhin ungesteuert auf die Kreuzung. Ein anderer Autofahrer hielt an, um zu helfen. Dann, so die Anklage, kam ein Bus, der dort abbiegen wollte.

Situation eskaliert - trotz Notfall

Das sei dem Busfahrer auch möglich gewesen, heißt es in der Anklage. Stattdessen aber habe der 47-jährige Busfahrer den Ersthelfer aufgefordert, sein Auto von der Kreuzung zu fahren.

Der Ersthelfer habe dem Busfahrer gesagt, dass es sich um einen Notfall handle. Der Busfahrer soll daraufhin gefragt haben, ob der Geschädigte "sie noch alle hätte" und ob er irgendwelche Drogen nehme.

Anklage wegen Körperverletzung und Nötigung

Um dem Busfahrer die Situation zu erklären, soll der Ersthelfer den Bus betreten haben. Dort sei er dann aber mindestens drei Mal absichtlich von dem Fahrer in der Tür eingeklemmt worden.

Im Anschluss soll der Ersthelfer versucht haben, ein Foto von dem Fahrer und dem Bus zu machen. Mit den Worten "verpiss dich" soll der Angeklagte schließlich dreimal versucht haben, mit dem Bus auf den Ersthelfer zuzufahren, so dass dieser ausweichen musste.