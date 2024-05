Sturm führt zu Stromausfall in Teilen der Pfalz

In Annweiler und anderen Gemeinden an der Südlichen Weinstraße ist am Morgen der Strom ausgefallen. Laut den Pfalzwerken ist ein Baum auf eine Stromleitung gefallen.

Sonntagfrüh zwischen 4 und 6 Uhr hat es laut der Pfalzwerke Netz AG eine Störung im 20-Kilovolt-Netz gegeben. Der Grund: Während des Sturms ist in einem Waldstück in der Nähe von Münchweiler in der Pfalz ein Baum auf eine Stromleitung gefallen, so eine Unternehmenssprecherin.

Stromausfall betrifft Gemeinden an der Südlichen Weinstraße

In der Folge waren Bewohner aus dem Kreis Südliche Weinstraße zwischen 30 und 80 Minuten ohne Strom, heißt es von den Pfalzwerken. Betroffen waren demnach Teile von Annweiler, Waldhambach, Waldrohrbach und Klingenmünster.

Laut der Pfalzwerke-Sprecherin habe sich das Netzteam Südpfalz sofort auf den Weg gemacht und die Stelle gefunden, an der der Baum auf das Stahlseil der Stromleitung gesackt sei. Die Leitung sei dabei nicht beschädigt worden. "Wir konnten dieses Stück der Leitung abschalten und in den betroffenen Gemeinden den Strom wieder herstellen", so die Sprecherin. Am Montag soll der Baum dann entfernt werden.