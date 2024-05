per Mail teilen

Nach einem verregneten Freitag beginnt das Wochenende in Rheinland-Pfalz zunächst trocken. Doch im Lauf des Wochenendes kann es immer wieder zu Schauern kommen.

Die Überschwemmungen und Unwetter des vergangenen Wochenendes sind für viele Rheinland-Pfälzer und -Pfälzerinnen noch nicht vollständig verarbeitet. Nachdem der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch für Freitag und Samstagmorgen vor Starkregenereignissen gewarnt hatte, liegen aktuell keine Warnungen mehr vor. Doch das bedeutet nicht, dass es das ganze Wochenende trocken bleiben wird.

Am Samstag erwartet uns in Rheinland-Pfalz laut ARD-Wetterexperte Thomas Ranft ein trockener Start mit etwas Sonne und vereinzelten Wolken. Die dichtesten Wolken werden im Westerwald erwartet. Am Nachmittag können sich einige Schauer entwickeln. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 22 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südwestlichen Richtungen.

Am Wochenende wird es vorübergehend freundlicher

Am Sonntag ist der vermutlich schönste Tag des Wochenendes: Es bleibt größtenteils trocken, das Thermometer klettert auf 25 Grad. Leider hält das schöne Wetter aber nur einen Tag. Bereits für Montag sind neue Regenfälle bei Höchstwerten von 19 bis 22 Grad angekündigt.