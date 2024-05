Bürger in Kirn-Sulzbach organisieren nach Hochwasser Hilfsaktion

Am Pfingstsonntag haben Wassermassen die Menschen in Kirn-Sulzbach (Kreis Bad Kreuznach) überrascht. Seitdem kämpfen alle zusammen gegen den Schlamm in Kellern und Straßen. Am Samstag startet eine eigene Hilfsaktion der Bürger.

Andreas Heck ist der Vorsitzende des Sportclubs 1911 Kirn-Sulzbach e.V. Er hat schon am Pfingstsonntag, als nach dem Starkregen ein Sturzbach aus Schlamm und Wasser aus dem nahegelegenen Wald kam, einen kühlen Kopf bewahrt und alles in die Hand genommen. Andreas Heck schickte die Feuerwehren aus dem umliegenden Orten in die Straßen von Kirn-Sulzbach, wo dringend Hilfe gebraucht wurde. Weil er selbst von dem Hochwasser verschont geblieben ist, hat er seinen Kollegen im Stadtrat von Kirn die Arbeit abgenommen und organisiert jetzt die Hilfe. Ich habe gesagt, ich zieh mir den Hut auf und mache den Hilfskoordinator. Rundgang der Helfer ab 8 Uhr am Samstag in Kirn-Sulzbach Andreas Heck wird am Samstag ab 8 Uhr mit zehn weiteren Helfern alle Straßenzüge in Kirn-Sulzbach ablaufen, in denen das Hochwasser stand. Die Gruppe wird an den Haustüren klingeln und die Leute fragen, wie stark sie von dem Unwetter betroffen waren und welche Hilfe sie noch brauchen. Wasser und Schlamm sind in Kirn-Sulzbach vor allem in die Keller gelaufen und haben dort alles zerstört. SWR Sibylle Jakobi Laut Andreas Heck sind in Kirn-Sulzbach etwa 180 Haushalte betroffen. Vor allem seien die Keller der Häuser mit Wasser und Schlamm vollgelaufen. Hier seien die elektrischen Geräte wie Waschmaschinen, Trockner oder Gefriertruhen zerstört worden. Große Solidarität untereinander in Kirn-Sulzbach nach Hochwasser Andreas Heck ist begeistert, wie sich alle in Kirn-Sulzbach gegenseitig helfen. "Ich habe eine Familie mit vier Kindern. Die sind neu im Ort. Die haben Waschmaschine und Trockner alles verloren", erzählt Andreas Heck. Er habe einen Freund gefragt, ob er nicht helfen könne. "Der hat 800 Euro Soforthilfe der Familie gegeben", berichtet Heck, "damit sie sich eine neue Waschmaschine und Trockner kaufen kann." Kirn Kirner Stadtteil von Sturzbach überrascht Aufräumarbeiten: Hochwasser in Kirn-Sulzbach hat viel zerstört Am Sonntagnachmittag ist der Kirner Stadtteil Sulzbach von einem Sturzbach überrascht worden. Keller liefen voll, Autos wurden mitgerissen. Jetzt muss aufgeräumt werden. 10:00 Uhr SWR4 am Mittwoch SWR4 Der Chef einer Spedition in Kirn-Sulzbach fahre seit Tagen mit seinem Bagger durch den Ort und bringe Sperrmüll zu den Containern. "Die Solidarität ist Wahnsinn", freut sich Andreas Heck. Ältere Menschen wollen Keller nach Hochwasser nicht leer räumen Inzwischen seien viele Keller frei geräumt, viele Sperrmüllhaufen in den Straßen beseitigt. Großes Problem seien aber noch die älteren Menschen in Kirn-Sulzbach, die einfach nicht ihre Keller freigeben würden. Viele ältere Menschen sitzen auf ihren Sachen und möchten sie nicht wegwerfen, wir müssen sie bewegen, ihre Keller räumen zu lassen. Bei dem Rundgang am Samstagmorgen mit den zehn Helfern hofft Andreas Heck, die älteren Leute überreden zu können. Er schätzt, dass in Kirn-Sulzbach die meiste Arbeit schon getan ist. "Etwa zehn Prozent der Schäden nach dem Hochwasser am Pfingstsonntag müssen wir noch beseitigen", sagt Heck, "das schaffen wir aber mit dieser großen Solidarität im Ort."