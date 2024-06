34-jährige Frau bei Kaiserslautern tot aufgefunden

Eine 34-jährige Frau ist am Sonntag tot in ihrer Wohnung in Reichenbach-Steegen aufgefunden worden. Ihr 52-jähriger Ehemann wurde als Verdächtiger festgenommen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden die Beamten vom sechsjährigen Sohn der Frau alarmiert. Dieser hatte seine Mutter in der Wohnung entdeckt. Wenig später wurde der 52-jährige Ehemann der Frau widerstandslos festgenommen. Der Mann habe sich zu diesem Zeitpunkt in einer angemieteten Wohnung in Rutsweiler an der Lauter (Kreis Kusel) aufgehalten und stehe im Verdacht, seine Frau getötet zu haben. Verdächtiger soll Ermittlungsrichter vorgeführt werden Der 52-Jährige soll nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Beamten machten aus ermittlungstaktischen Gründen zum möglichen Tathergang und zu den Familienverhältnissen keine Angaben. Bei der Kriminaldirektion Kaiserslautern wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Das sechsjährige Kind sei in Sicherheit und werde betreut, so die Polizei.