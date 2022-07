Sebastian Zobel ist Redakteur im SWR Studio Kaiserslautern und setzt für Fernsehen, Web und Hörfunk vor allem Themen aus Kaiserslautern und der Region um.

Seit 2013 ist Sebastian Zobel als Multimedia-Redakteur Teil des SWR Studios Kaiserslautern. Von der Instagram-Story über eine Liveschalte fürs Fernsehen bis hin zum FCK-Podcast und Online-Artikeln gehört vieles zu seinen Aufgaben.

Sebastian Zobel SWR

Meine Heimat

War, ist und bleibt Kaiserslautern.

Mein Antrieb

Heimat ist nicht nur ein Ort, sondern ein Gefühl. Dieses Gefühl möchte ich den Menschen aus der Westpfalz vermitteln, auch wenn sie vielleicht schon länger nicht mehr hier leben und einfach wissen möchten, was zu Hause los ist.

Die meiste Zeit widme ich diesem Thema

Mich beschäftigt vor allem, was bei den Roten Teufeln vom Betzenberg gerade passiert. Es fasziniert mich immer wieder, wie sehr dieser Klub die Menschen in unserer Region in seinen Bann zieht und wie stark die Stimmung in der Stadt von den Erfolgen des FCK abhängig ist.

Journalistisch prägend für mich war

Auf jeden Fall die Corona-Pandemie. Kein anderes Thema hat alle Menschen überall auf der Welt und natürlich auch bei uns in der Region über einen so langen Zeitraum so sehr beschäftigt. In dieser Zeit haben wir als Redaktion gespürt, wie wichtig wir als verlässliche Quelle für die Menschen sind.

Als Autor hatte ich einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen

Im Laufe meiner Zeit als Journalist durfte ich viele beeindruckende Menschen treffen. Nur einen von ihnen hervorzuheben, würde der Sache nicht gerecht. Da sind zum Beispiel Nicci und Junior, zwei junge People of Color, die so offen und schonungslos über ihre Erfahrungen mit Rassismus in Kaiserslautern berichtet haben, dass es mir eiskalt den Rücken heruntergelaufen ist. Oder die Schülerinnen und Schüler des Reichswald-Gymnasiums in Ramstein-Miesenbach, die dafür gekämpft haben, dass ihre Mitschülerin und Freundin Zhasmin wieder zurück zu ihnen kommen darf, nachdem sie zuvor, nach vielen Jahren erfolgreicher Integration, abgeschoben worden war.

Sebastian Zobel bei Twitter