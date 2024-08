Tote Frau und schwer verletzter Mann in Südwestpfalz gefunden

In Althornbach in der Südwestpfalz ermittelt die Polizei. Dort wurde die Leiche einer Frau gefunden.

Am Dienstagmittag hat nach Angaben der Polizei ein Zeuge die tote Frau entdeckt - in einem Wohnhaus in Althornbach in der Südwestpfalz. Außerdem wurde in dem Anwesen ein schwer verletzter Mann gefunden. Laut Polizei waren der Mann und die Frau nach ersten Erkenntnissen verheiratet. Weitere Informationen gibt es bislang nicht. Die Polizei macht vorerst keine Angaben.

Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Was in Althornbach passiert ist, ist bislang noch unklar. Der Bereich um das Haus wurde abgesperrt. Die Kriminalpolizei in Kaiserslautern hat die Ermittlungen übernommen. Am Dienstagnachmittag war neben der Kripo auch die Rechtsmedizin vor Ort.