Blog: Euroklassik-Festival startet, Kürbisausstellung in Kaiserslautern, FCK verliert gegen Hertha

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

6:26 Uhr ++ Letzter Eintrag ++ Guten Morgen zusammen! Wir sind in der neuen Woche angelangt, deshalb gibt es auch einen neuen News-Blog von uns. Den lest ihr hier: Blog: Verhandlungen bei Tadano in Zweibrücken gescheitert ++ Feuer in Hallenbad ++ FCK im Pokal gegen Stuttgart

14:43 Uhr ++ Festival Euroklassik startet ++ In der Festhalle in Pirmasens startet am Sonntag das internationale Kulturfestival Euroklassik. Es ist das zweitgrößte Musikfestival im Südwesten. Bis zum November gibt es in Pirmasens, Zweibrücken Blieskastel, dem französischen Bitche und in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land zahlreiche Konzerte. Den Auftakt macht morgen in der Pirmasenser Festhalle das Euroklassik-Festivalorchester mit Werken unter anderem von Mendelssohn-Bartholdy und Tschaikowski. Auf dem Festival wird unter anderem auch noch die SWR Big Band mit Max Mutzke auftreten. Es ist bereits das 23. Euroklassik-Festival. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.8.2024 um 9:30 Uhr.

10:29 Uhr ++ FCK verliert zu Hause gegen Hertha BSC ++ In der 2. Bundesliga kamen die Fußball-Fans im Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hertha BSC voll auf ihre Kosten. Am Ende durften die Gäste jubeln. Mickael Cuisance (79. Minute) sicherte am Samstag (31.08.2024) den Berliner 4:3 (1:2)-Erfolg. Sieben-Tore-Spektakel Hertha BSC gewinnt wildes Spiel auf dem Betzenberg In der 2. Bundesliga kamen die Fußball-Fans im Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hertha BSC voll auf ihre Kosten. Am Ende durften die Gäste jubeln. Im Spielverlauf ging es auf dem Betzenberg hin und her. Nach der Hertha-Führung durch einen Kopfball von Luca Schuler (28.) drehten zunächst Philipp Klement (32.) und Aaron Opoku (45.) noch vor der Pause die Partie für den FCK. Doch die Gäste schlugen in Durchgang zwei durch Derry Scherhant (51.) und erneut Schuler (64.) zurück, ehe Boris Tomiak (68.) mit dem 3:3 für den erneuten Ausgleich sorgte. Kaiserslautern kämpfte. Aber als dann Ragnar Ache (90.+4) noch zum letzten Mal eine lange Flanke von Marlon Ritter knapp am Tor vorbei köpfte, stand die erste Saison-Niederlage der "Roten Teufel" fest.

11:10 Uhr ++ Mofa-Tour für guten Zweck startet in Wolfstein ++ Heute tuckert die sogenannte MoMoTo-Tour durch die Pfalz. Dabei fahren Mofas und Mopeds durch die Region und sammeln Spenden für den guten Zweck. Die Etappe führt 75 km lang von Wolfstein im Kreis Kusel durch den Kreis Bad Dürkheim. Unter anderem ist dort ein Stopp in Bad Dürkheim am Riesenfass geplant. Die MoMoTo-Tour führt in 27 Etappen durch ganz Deutschland. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.8.2024 um 12:30 Uhr.

8:41 Uhr ++ Solidaritätsfest für Tadano Mitarbeiter in Zweibrücken ++ Auf dem Zweibrücker Schloßplatz findet heute von 10 bis 15 Uhr ein Solidaritätsfest für die Mitarbeiter des angeschlagenen Kranbauers Tadano statt. Die Gewerkschaft IG-Metall und der Betriebsrat setzen sich gegen die angekündigte Schließung des Werkes auf dem Flughafengelände in Zweibrücken ein. Seit Monaten wird verhandelt - doch eine Einigung ist nicht in Sicht. Das Unternehmen hält weiter an seinen Schließungsplänen fest. 400 Jobs stehen im Tadano Werk auf dem Flughafengelände in Zweibrücken auf der Kippe. Beim heutigen Solidaritätsfest wollen die IG-Metall und der Betriebsrat noch mal auf die aktuelle Situation lautstark aufmerksam machen. Am Sonntag gehen die Verhandlungen dann weiter. Die Situation ist nach wie vor angespannt. Für Aufregung hatte zum Beispiel gesorgt, dass die Geschäftsführung mitgeteilt hatte, dass die restlichen Mitarbeitenden einen finanziellen Beitrag zur Sanierung des Standorts leisten sollten - sprich: Auf Gehalt verzichten sollen. Wenn die Verhandlungen zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite weiter ergebnislos bleiben, soll es kommende Woche eine Urabstimmung über weitere Streikmaßnahmen geben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.8.2024 um 8:30 Uhr.

8:37 Uhr ++ FCK spielt zuhause gegen Hertha BSC ++ Am vierten Spieltag in der zweiten Liga trifft der 1. FC Kaiserslautern heute Abend auf Hertha BSC. FCK Geschäftsführer Thomas Hengen erwartet einen heißen Fight, sieht aber die Roten Teufel mit über 45.000 Fans im Rücken nicht chancenlos. Trainer Markus Anfang, der auf die angeschlagenen Ronstadt und Zuck verzichten muss, fordert: "Wir müssen die Zweikämpfe annehmen und gegen die Widerstände angehen." Los geht es im Fritz Walter Stadion um 20.30 Uhr. Außerdem ist gestern die Transferperiode zu Ende gegangen. Und da sind noch einmal zwei Personalentscheidungen gefallen. Toptorjäger Ragnar Ache bleibt dem FCK erhalten – ein möglicher Wechsel in die Bundeliga ist damit zumindest vertagt. Verpflichtet wurde gestern noch der Japaner Daisuke Yokota. Der 24 Jahre alte Offensivspieler kommt auf Leihbasis vom belgischen Klub KAA Gent. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.8.2024 um 8:30 Uhr.

5:51 Uhr ++ Ärztehaus in Winnweiler wird eingeweiht ++ In Winnweiler im Donnersbergkreis wird heute um 14 Uhr ein Ärztehaus eingeweiht. Mediziner aus dem Ort haben sich für das Projekt mit einem Investor zusammengetan, weil sie neue Räumlichkeiten gesucht haben. In dem Ärztehaus haben nach Angaben des Geschäftsführers unter anderem Allgemeinmediziner, Kinderärzte, Psychiater, Physiotherapeuten und Logopäden ihre Praxen. Auch eine Apotheke ist in das neue Gebäude eingezogen. Es ist etwa 2.000 Quadratmeter groß und soll die medizinische Versorgung auf dem Land auf Dauer sicherstellen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.8.2024 um 6:30 Uhr.

5:49 Uhr ++ Ideen für Gartenschau in Pirmasens gesucht ++ In Pirmasens findet heute wieder der deutsch-französische Wochenmarkt statt. Zwischen acht und 14 Uhr bieten rund 40 Händler und Erzeuger aus der Südwestpfalz und dem französischen Grenzgebiet ihre Waren an. Auf dem Markt will die Stadt auch Ideen der Bürgerinnen und Bürger für die Landesgartenschau 2032 sammeln - Pirmasens will sich dafür bewerben. Der deutsch-französische Wochenmarkt findet zum 32. Mal in Pirmasens statt. Er soll die Menschen dazu animieren, mehr regionale Produkte zu kaufen und damit die Umwelt zu schonen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.8.2024 um 6:30 Uhr.

18:28 Uhr ++ Straße in Pirmasens-Erlenbrunn für Asbau gesperrt ++ Autofahrer können im Pirmasenser Stadtteil Erlenbrunn ab heute nicht mehr wie gewohnt zwischen den Straßen „Am Windhof“ und Zollstock fahren. Eine Straße, die dazwischen liegt, wird nach Angaben der Stadt für etwas mehr als eine Million Euro ausgebaut. Dort werden unter anderem sparsame LED-Leuchten aufgestellt. Außerdem werden Straße und Gehweg neugemacht. Das Ganze dauert wohl bis Ende November. Bis dahin werden Autofahrer umgeleitet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.8.2024 um 12.30 Uhr.

18:05 Uhr ++ Zweibrücken Rosengarten: zweiter Eingang bald wieder frei ++ Besucherinnen und Besucher des Rosengartens in Zweibrücken können bald wieder abends den zweiten Eingang nutzen. Wie der Rosengarten auf Anfrage mitteilt, ist der Zugang ab kommender Woche wieder frei. Ab kommenden Montag können Besucher den Rosengarten bis 20 Uhr auch wieder durch das Drehkreuz am zweiten Eingang betreten. Die Zugangskontrolle wurde nach Angaben des Umwelt- und Servicebetriebs Zweibrücken technisch verbessert. Bislang sei dort keine richtige Kontrolle möglich gewesen. Aus diesem Grund konnten Besucher ab 18 Uhr nur durch den Haupteingang in den Garten gelangen. Die Zweibrücker Rundschau hatte berichtet, dass mehrere Besucher verwirrt gewesen seien, weil sie mit ihrer Jahreskarte nach 18 Uhr auf einmal nicht mehr den hinteren Eingang benutzen konnten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.8.2024 um 16:30 Uhr.

17:20 Uhr ++ Ein Toter bei Unfall auf der A63 bei Göllheim ++ Bei einem Unfall auf der A63 zwischen Göllheim und Winnweiler ist ein Mann tödlich verletzt worden. Die A63 in Richtung Kaiserslautern ist deshalb seit mehr als zwei Stunden vollgesperrt. Nach ersten Informationen der Autobahnpolizei Kaiserslautern soll am Nachmittag ein Fußgänger auf der A63 von einem Auto erfasst worden sein. Der Mann hatte eine Panne mit seinem Fahrzeug und war deshalb aus seinem Auto gestiegen. Der 32-Jährige ist dann von einem Geländewagen erfasst worden und tödlich verletzt worden, so die Polizei. Bei dem Unfall wurden auch zwei weitere Personen verletzt. Näherer Details zum Unfallhergang hat die Polizei bisher aber nicht mitgeteilt. Die Unfallaufnahme sei noch nicht abgeschlossen. Aktuell sind Rettungsdienst, Feuerwehr und auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die A63 in Richtung Kaiserslautern bleibt deshalb weiterhin vollgesperrt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.8.2024 um 17.30 Uhr.

17:01 Uhr ++ In Pirmasens findet der Grenadiermarkt statt ++ Heute startet in Pirmasens der Grenadiermarkt. Es ist das größte Volksfest der Stadt – bis zum Dienstag locken zahlreiche Fahrgeschäfte auf den Pirmasenser Meßplatz. Los geht es heute um 18 Uhr mit dem traditionellen Faßanstich. Am Montag ist Familientag, dann haben die Fahrgeschäfte reduzierte Fahrpreise. Und Montag und Dienstag ist auch der Krämermarkt rund um den Meßplatz geöffnet – hier verkaufen rund 50 Händler ihre Waren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.8.2024 um 14.30 Uhr.

16:30 Uhr ++ Unfall auf A63 - Vollsperrung bei Göllheim Auf der A63 zwischen Göllheim und Winnweiler hat heute Nachmittag ein Auto wohl einen Fußgänger erfasst, das teilt die Autobahnpolizei Kaiserslautern mit. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Aktuell sind Rettungsdienst, Feuerwehr und auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die A63 in Richtung Kaiserslautern ist deshalb momentan vollgesperrt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.8.2024 um 16.30 Uhr.

15:00 Uhr ++ August: Mehr Arbeitslose in der Westpfalz ++ In der Westpfalz hatten in diesem Monat mehr Menschen keinen Job als im Juli. Gut 19.000 Menschen sind laut der Agentur für Arbeit Kaiserslautern/Pirmasens gerade arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum August vergangenen Jahres gibt es knapp 1.500 Arbeitslose mehr. Allein in der der Stadt Kaiserslautern sind es knapp 600 Arbeitslose mehr als im August letzten Jahres. Die Arbeitsagentur Kaiserslautern-Pirmasens begründet das mit der Sommerzeit. In diesen Monaten stecken viele junge Menschen zwischen Schule, Ausbildung und Job – und müssen sich deshalb arbeitslos melden. Laut der Arbeitsagentur dürften die Zahlen aber bald wieder nach unten gehen – unter anderem, weil viele Betriebe auf der Suche nach Fachkräften sind. Die Arbeitslosenquote in der Westpfalz ist leicht gestiegen auf jetzt 6,8 Prozent. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.8.2024 um 12.30 Uhr.

11:55 Uhr ++ Landgericht Kaiserslautern: Mann muss ins Gefängnis ++ Das Landgericht Kaiserslautern hat einen Mann wegen mehr als 30 Straftaten zu drei Jahren Haft verurteilt. Er hatte nach Ansicht des Gerichtes mehrfach in Einkaufsmärkten Lebensmittel und Getränke gestohlen - in einigen Fällen hatte er eine Waffe dabei. Außerdem hatte er einen Juwelier mit einem Küchenmesser bedroht und eine Kette gestohlen. Zum Teil hatte er randaliert und beispielsweise Autos beschädigt. Bevor der Mann seine Haftstrafe antritt, muss er in eine Entziehungsanstalt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.8.2024 um 11.30 Uhr.

11:04 Uhr ++ Lange Wartezeiten im Bürgercenter Kaiserslautern ++ Stundenlange Wartezeiten sind im Bürgercenter Kaiserslautern keine Seltenheit. Selbst, wer sich einen Termin online gesichert hat, kann nicht sicher sein, dass er sofort drankommt. Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) hat eingeräumt, dass sie sich nach einem Jahr im Amt für das Bürgercenter bessere Ergebnisse gewünscht hätte. Aber bisher habe es keine gute Lösung gegeben. Auch die langen Wartezeiten habe sie bislang nicht in den Griff bekommen und seien ein Problem:

8:34 Uhr ++ Polizeigroßeinsätze werden in Enkenbach-Alsenborn geübt ++ Die Deutsche Polizeigewerkschaft sieht die Einsatzkräfte der Polizei in der Pfalz angesichts der Terrorgefahr als gut vorbereitet. Trainingsmöglichkeiten und Ausrüstung seien sehr gut, sagte der stellvertretende Landesvorsitzende. So werde zum Beispiel gerade an den Einsatzkonzepten für den Bad Dürkheimer Wurstmarkt gearbeitet, die Pläne würden gerade abgestimmt, berichtet Oliver Blanz von der Polizeigewerkschaft. Ganz konkret könnten Polizeikräfte Großeinsätze in dem sehr modernen Einsatzzentrum bei der Bereitschaftspolizei des Landes in Enkenbach-Alsenborn trainieren. Die Polizeigewerkschaft würde jedoch mehr Personal für die Sicherheit von Veranstaltungen begrüßen und sei offen für weitere, neue Schulungsmöglichkeiten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.8.2024 um 8.30 Uhr.

18:48 Uhr ++ VG Baumholder: Trinkwasser abkochen in Breitsesterhof ++ Wer in der Verbandsgemeinde Baumholder im Ort Breitsesterhof wohnt, muss sein Trinkwasser abkochen. Nach Angaben der VG wurden bei einer Überprüfung des Trinkwasses im Hochbehälter Breitsesterhof sogenannte Enterokokken festgestellt. Die sind laut VG und Kreisverwaltung ein Hinweis auf eine mögliche fäkale Verunreinigung: "Keimbelastetes Trinkwasser kann unter Umständen die menschliche Gesundheit beeinträchtigen und zu einer Magen- und Darmerkrankung führen. Lässt man das Wasser jedoch mindestens fünf Minuten lang sprudelnd kochen, werden diese Keime effektiv abgetötet." Bis auf Weiteres muss das Trinkwasser für die folgenden Zwecke abgekocht werden: zum Trinken, zur Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und für medizinische Zwecke. Laut Verbandsgemeinde und Kreisverwaltung gilt das Abkochgebot nur für die Siedlung Breitsesterhof. Im restlichen Stadtgebiet von Baumholder kann das Trinkwasser weiter genutzt werden. Es seien auch keine weiteren Orte im Landkreis Birkenfeld betroffen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.8.2024 um 6.30 Uhr.

