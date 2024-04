Frau in Bad Kreuznach erstochen

In einem Wohnhaus in Bad Kreuznach ist am Mittwochmorgen eine Schwerverletzte gefunden worden. Der Notarzt konnte sie nicht retten. Die Frau ist tot.

Laut Polizei hatte einer der Söhne der Frau die Rettungskräfte gegen 9 Uhr am Mittwochmorgen alarmiert. Die Beamten fanden in der Wohnung in der Ellerbachstraße in Bad Kreuznach die schwer verletzte 44-jährige Frau. Sie hatte nach Angaben der Polizei mehrere Stichverletzungen und war nicht mehr bei Bewusstein. Die Rettungskräfte und der Notarzt versuchten sofort, sie wiederzubeleben. Laut Polizei verstarb die Frau aber noch in der Wohnung. Ehemann soll Täter sein Wie die Polizei mitteilt, ist der 55-jährige Ehemann dringend tatverdächtig. Er befand sich in der Wohnung und wurde vorläufig festgenommen. Laut Polizei wird der Mann voraussichtlich morgen dem Haftrichter vorgeführt. Der entscheidet, ob er in Untersuchungshaft genommen wird. Die Hintergründe für die Tat und auch der Ablauf sind noch unklar. Die Kripo ermittelt.