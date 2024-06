Wegen Schweinepest: Jagdverbot im Kreis Mainz Bingen und Mainz

In Hessen ist bei einem erlegten Wildschwein in Groß-Gerau die Afrikanische Schweinepest nachgewiesen worden. Deshalb darf auch in Teilen von Rheinland-Pfalz vorerst nicht gejagt werden.

Die Viruserkrankung tritt in Deutschland zwar selten auf. Nun wurde sie aber in Hessen nachgewiesen. Nachdem ein Wildschwein im Kreis Groß-Gerau erlegt worden sei, sei die B-Probe eines Tests positiv ausgefallen, sagte der Sprecher des Deutschen Jagdverbandes. Die Krankheit wurde wohl vom Menschen verbreitet, beispielsweise durch Essensreste wie Wurstabfälle. Das Kreisveterinäramt und zahlreiche Jäger suchen nach weiteren betroffenen Tieren. Dafür werden auch Drohnen eingesetzt. Jagdverbot auch in Rheinhessen Da sich die Stadt Mainz und der Kreis Mainz-Bingen in einem Radius von etwa 15 Kilometer um den Fundort in Hessen befinden, gilt auch dort vorerst ein generelles Jagdverbot. Das hat der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz mitgeteilt. Es bleibt zu hoffen, dass es sich um einen punktuellen Eintrag des Virus handelt und somit eine schnelle Eindämmung der Seuche gegeben sein könnte. Ob der Fund in Hessen weitere Konsequenzen für Jäger und Landwirte in Rheinland-Pfalz haben wird, konnte der Landesjagdverband am Wochenende noch nicht sagen. Die zuständigen Behörden in Rheinland-Pfalz seien zum aktuellen Zeitpunkt für den Verband nicht erreichbar, heißt es in der Mitteilung. Im Kreis Groß-Gerau ist die Afrikanische Schweinepest bei einem Wildschwein nachgewiesen worden. Rund um den Fundort gilt nun ein generelles Jagdverbot. dpa Bildfunk Robert Michael Welche Gefahren von der Afrikanisiche Schweinepest ausgehen Die Afrikanische Schweinepest ist eine ansteckende Viruserkrankung bei Haus- und Wildschweinen, die fast immer tödlich verläuft und unheilbar ist. Es gibt keine Möglichkeit, die Schweine durch eine Impfung zu schützen. Die Erkrankung kann direkt von Tier zu Tier oder indirekt über kontaminierte Gegenstände wie Kleidung und Schuhe sowie Futter durch den Menschen übertragen werden. Für den Menschen ist die Afrikanische Schweinepest ungefährlich.