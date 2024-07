Jagdverbot, Anleinpflicht für Hunde und Badeverbot im Rhein: All das gilt jetzt auch in Teilen des Landkreises Alzey-Worms. Nach dem Fund infizierter Wildschweine in Hessen wird die Sicherheitszone immer mehr Richtung Süden ausgeweitet. Was das bedeutet, erfahren Sie hier.

Sendung am Fr. , 5.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz