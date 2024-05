Ein Mädchen aus Nordrhein-Westfalen ist am Mittwoch stundenlang verschwunden. Dann tauchte das Kind in Hessen auf und die Polizei nahm eine tatverdächtige Person in RLP fest.

Der Fall gibt Rätsel auf: Die Zehnjährige war Polizeiangaben zufolge in Brakel (Ostwestfalen) nicht von der Schule nach Hause gekommen. Kurz darauf sei das Kind von seinem Vater als vermisst gemeldet worden, hieß es. Mädchen taucht in Fritzlar wieder auf Hunderte Einsatzkräfte und Helfer, darunter Taucher, suchten daraufhin erfolglos nach dem Mädchen. Stunden später dann wird das Kind, wie die "Bild"-Zeitung berichtet, verletzt vor einem Krankenhaus im hessischen Fritzlar abgesetzt. Fritzlar befindet sich rund 80 Kilometer von Brakel entfernt. "Dem Kind geht es den Umständen entsprechend gut", teilten die Polizei Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Paderborn mit. Mädchen wurde in Hessen gefunden Vermisste 10-Jährige aus NRW: Tatverdächtige Person in RLP festgenommen Eine vermisste 10-Jährige wurde Mittwoch Abend lebend in Nordhessen gefunden. Am Donnerstagnachmittag nahm die Polizei eine dringend tatverdächtige Person in RLP fest. Führt Spur nach Simmern? Die Polizei nahm inzwischen eine tatverdächtige Person in Rheinland-Pfalz fest. "Zu den genauen Umständen des Verschwindens werden zum Schutze der Persönlichkeitsrechte des Kindes und seiner Familie derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt", betonten die Ermittler. Das gelte auch für die tatverdächtige Person, für das Alter und Geschlecht, erläuterte ein Polizeisprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa. In einer gemeinsamen Presseerklärung sprachen Polizei und Staatsanwaltschaft allerdings von einem "dringend Tatverdächtigen". Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll die Festnahme am frühen Donnerstagmorgen in Simmern im Hunsrück stattgefunden haben. Hinweise auf einen roten Kastenwagen hätten zu der tatverdächtigen Person geführt. Offizielle Bestätigungen gibt es noch nicht. Die Ermittlungen laufen. Das Mädchen befinde sich inzwischen wieder in der Obhut der Eltern, hieß es.