Der Fall hatte Rheinland-Pfalz erschüttert. Ein mehrfach vorbestrafter Sexualstraftäter schlägt kurz nach seiner Haftentlassung wieder zu. Am Donnerstag endet der Prozess gegen ihn.

Der Gutachter fordert es, die Staatsanwaltschaft auch, der Vater des Opfers appelliert ans Gericht: Lasst diesen Menschen nie mehr raus. Am Donnerstag fällt das Landgericht Landau das Urteil - vorher hält die Pflichtverteidigerin des Angeklagten noch ihr Plädoyer, also ihren Schlussvortrag.

Der Angeklagte im Landgericht Landau picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Um was geht es?

Um die Entführung und den sexuellen Missbrauch einer Zehnjährigen. Der Angeklagte soll das Kind im vergangenen September auf dem Schulweg in Edenkoben in ein Auto gezerrt haben. Der 62-Jährige ist ein vorbestrafter Sexualstraftäter. Am ersten Tag des Prozesses hatte er über seine Anwältin die Tat gestanden.

Welche Strafe wollen Staatsanwältin und Nebenklage?

Die Staatsanwaltschaft fordert für den Angeklagten zwölf Jahre Gefängnis. Danach soll der Mann nicht in Freiheit, sondern in Sicherungsverwahrung. Auch der psychiatrische Gutachter hat das gefordert, denn der Mann sei ein Sexualstraftäter und Psychopath.

59 Männer in RLP in Sicherungsverwahrung Stand April 2024 leben 59 Menschen in Rheinland-Pfalz in Sicherungsverwahrung - darunter keine einzige Frau. Im Durchschnitt kommen sie nach sechs Jahren und sieben Monaten wieder frei. Das hat das Justizministerium dem SWR auf Anfrage geschrieben. Sicherungsverwahrung verhängen Gerichte nicht als Strafe, sondern als präventive Maßnahme. Sie soll die Bevölkerung vor Tätern schützen, die ihre eigentliche Strafe für ein besonders schweres Verbrechen verbüßt haben, aber weiter als gefährlich gelten. Das passiert in Rheinland-Pfalz in der JVA Diez (Rhein-Lahn-Kreis). Leben in kleinen Appartements Die Bedingungen sind besser als im Strafvollzug. Die Männer leben in 18 Quadratmeter großen Zimmern, mit Bad und Miniküche. Wenn es die Sicherheit erlaubt, können die Untergebrachten ihre Zimmer selbst gestalten und einrichten. es gibt offene und geschlossenen Wohngruppen. Die Sicherungsverwahrung ist zeitlich nicht begrenzt. Regelmäßig überprüft ein Gericht, ob sie noch notwendig ist. Nach zehn Jahren wird in kürzeren Abständen überprüft.

Die Staatsanwaltschaft möchte, dass der Mann aus Neustadt wegen der Tat im September verurteilt wird und weil er gegen Auflagen verstoßen hat, nachdem seine letzte Haft im vergangenen Juli vorbei war. Unter anderem hatte er ein Handy in seinem Besitz und Kontakt zu Kindern gesucht.

Bitte beweisen sie uns, dass der Rechtsstaat mit Tätern dieses Kalibers umzugehen weiß.

Den Schlussvortrag der Nebenklage hat nicht der Anwalt, sondern der Vater des Opfers selbst gehalten. Er hat keine bestimmte Strafe gefordert, sondern das Gericht gebeten: "Bitte tragen sie Sorge dafür, dass dieser Mann nie wieder die Möglichkeit bekommen wird, ein Kind zu entführen und zu missbrauchen". Er forderte: "Bitte beweisen sie uns, dass der Rechtsstaat mit Tätern dieses Kalibers umzugehen weiß." Dem SWR liegt ein Ausschnitt seiner Schlussrede vor.

Was war das Besondere am Prozess?

Um die Zehnjährige zu schützen, wurde das Publikum immer wieder aus dem Gerichtssaal geschickt. Dann wurde ohne Öffentlichkeit verhandelt. Auch die Plädoyers, die Schlussvorträge, wurden und werden ohne Zuschauer gehalten. Auch bei dem Urteil wird es teilweise so sein.

Was war der beeindruckendste Moment?

Am 2. Prozesstag erzählten mehrere Polizistinnen und Polizisten vom Tag der Tat. Sie berichteten davon, wie der Angeklagte in einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd versucht hatte, zu fliehen – das Mädchen mit im Auto. „Wie in einem Videospiel war das“, sagte eine Polizistin. Vor Gericht dankte der Vater der Zehnjährigen jedem Einzelnen. Er machte sein Mikro an und sagte: „Danke, dass sie meine Tochter da rausgeholt haben. Dass sie da so hartnäckig drangeblieben sind.“

Warum hatte der Fall auch eine politische Diskussion ausgelöst?

Der Angeklagte hätte nach seiner letzten Haftentlassung Mitte Juli 2023 eine elektronische Fußfessel tragen müssen. Das hat er verweigert. Die Behörden verwiesen damals auf die geltenden gesetzlichen Regelungen, wonach eine solche Fußfessel nicht unter Zwang angelegt werden könne. Das soll sich ändern:

RLP: Fußfessel soll auch unter Zwang angelegt werden Als Konsequenz aus dem sexuellen Missbrauch einer zehnjährigen Schülerin in Edenkoben hat die Landesregierung das Polizeigesetz angepasst. Es sind schärfere Regeln für das Anlegen einer elektronischen Fußfessel geplant. Das neue Gesetz soll voraussichtlich noch im Jahr 2024 in Kraft treten. Der mutmaßliche Täter von Edenkoben, ein entlassener Sexualstraftäter, hatte sich vor der Tat geweigert, eine Fußfessel zu tragen. In Zukunft wird es möglich sein, Menschen präventiv eine Fußfessel anzulegen, von denen eine besonders hohe Gefahr ausgeht, dass sie eine Straftat begehen. Notfalls kann die Fußfessel auch unter Zwang angelegt werden. Das war bisher nicht erlaubt. Die Fußfessel kommt laut Innenministerium bei besonders gefährlichen Menschen in Betracht, die nach Verbüßung einer Strafe noch immer als gefährlich eingestuft werden. Betreffen könne dies etwa Sexualstraftäter oder Menschen, von denen eine terroristische Gefahr ausgehen könnte. Es könne auch Fälle von häuslicher Gewalt betreffen, in denen die gewalttätige Person trotz eines Verbots Kontakt zum Opfer aufgenommen hat.

Auch die Arbeit der Ermittler wurde kritisiert. Wenige Tage vor der Tat im September hatte die Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Haftbefehl beantragt, weil der 62 Jahre alte Mann gegen Auflagen, wie zum Beispiel das Anlegen der Fußfessel verstoßen hatte. Die Akten mit dem Haftbefehl seien wegen der Erkrankung einer Mitarbeiterin aber erst mit Verzögerung an das zuständige Amtsgericht weitergeleitet worden und erst nach der Tat angekommen, hatte Justizminister Herbert Mertin (FDP) mitgeteilt.