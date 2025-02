Der Fall hat in ganz Deutschland für Schlagzeilen gesorgt: In Edenkoben wurde im September eine Zehnjährige in ein Auto gezerrt und missbraucht. Nun ist klar, wann der Fall vor Gericht kommt.

