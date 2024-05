per Mail teilen

Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Im Dezember flieht ein Insasse der JVA Mannheim nach einem Arzttermin in Ludwigshafen. Jetzt müssen sich die beiden Fluchthelfer verantworten.

Am Amtsgericht Ludwigshafen ist zum einen ein 21 Jahre alter Mann angeklagt, der am 14. Dezember 2023 einem Häftling des Mannheimer Gefängnisses nach einem Arzttermin vor dem Klinikum Ludwigshafen zur Flucht verholfen haben soll. Der Tatverdächtige soll mit einem Roller bereit gestanden haben, als der Gefangene sich nach einem Besuch im Klinikum Ludwigshafen von seinen Bewachern losriss.

Der 21-jährige sei mit dem Gefangenen davongefahren, so die Ermittler und habe dabei auch mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen. Deshalb ist auch unerlaubter Waffenbesitz ein weitere Vorwurf. Der Angeklagte sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft.

Auch Gefängnismitarbeiterin angeklagt

Es ist außerdem eine Gefängnismitarbeiterin auf der Anklagebank. Sie soll dem Häftling schon vor seiner Flucht ein Handy besorgt haben. Damit hatte er laut Staatsanwaltschaft seine Befreiung organisiert. Beiden Angeklagten wird unter anderem vorgeworfen, Vollstreckungsbeamte angegriffen zu haben sowie Gefangenenbefreiung. Der JVA-Mitarbeiterin wird obendrein Strafvereitelung im Amt vorgeworfen. Sie ist zurzeit vom Dienst suspendiert.

Der Häftling war Ende Dezember gemeinsam mit seinem Fluchthelfer in einem Hotel in Weinheim festgenommen worden. Zur Hauptverhandlung sind laut Gericht vier Zeugen geladen, darunter die ermittelnden Polizeibeamten. Es ist laut Gericht nur ein Verhandlungstag geplant.