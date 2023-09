Entführung in Edenkoben: "Wir haben das Gefahrenpotenzial nicht unterschätzt"

Eine Zehnjährige soll im südpfälzischen Edenkoben entführt und missbraucht worden sein - mutmaßlich von einem verurteilten Sexualstraftäter. Bei einer Pressekonferenz sagten die Ermittler, sie seien sich der Gefahr bewusst gewesen, die von dem Mann ausgehe.

Bei einer Pressekonferenz im Polizeipräsidium in Ludwigshafen haben sich am Donnerstag Vertreter von Polizei und den Staatsanwaltschaften Landau und Frankenthal zu der mutmaßlichen Kindesentführung in Edenkoben geäußert. Vorwürfe, sie hätten zu spät gehandelt und so den sexuellen Missbrauch des zehn Jahre alten Mädchens nicht verhindert, wiesen die Ermittler zurück.

Polizei: Gefahr nicht unterschätzt

Nach Ansicht des Vize-Präsidenten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Andreas Sarter, hat die Polizei den Tatverdächtigen im mutmaßlichen Missbrauchsfall in Edenkoben nicht unterschätzt. "Ich möchte auch noch mal betonen: Wir haben auch nicht das Gefahrenpotenzial von ihm unterschätzt. Uns war bekannt, mit welchem Menschen wir es zu tun haben." Es habe engmaschige Kontrollen gegeben.

Mutmaßlicher Entführer der Zehnjährigen in U-Haft

Der mutmaßliche Täter, ein 61 Jahre alter Mann aus Neustadt an der Weinstraße, sitzt mittlerweile wegen des dringenden Tatverdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Untersuchungshaft. Der Mann war erst Mitte Juli aus der Haft entlassen worden und hätte eine Fußfessel tragen sollen - weigerte sich nach Behördenangaben aber, dies zu tun. Ein Entscheid des Oberlandesgerichts in Zweibrücken darüber steht noch aus.

Seit der Haftentlassung des Mannes habe es 12 Ermittlungsverfahren und Anzeigen aus der Bevölkerung gegeben, sagte Hubert Ströber, der Leitende Oberstaatsanwalt aus Frankenthal. Man habe die Vorwürfe sorgfältig geprüft, sie "konnten teilweise aber nicht erhärtet werden."

Verdächtiger aus Neustadt bereits wegen Sexualstraftaten verurteilt

Bekannt ist bislang, dass es sich bei dem Verhafteten um einen vorbestraften Sexualstraftäter aus Neustadt an der Weinstraße handelt. Der Mann soll zwischen 1996 und 2008 unter anderem wegen Sexualstraftaten zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden sein.

Hätte Sicherungsverwahrung Tat verhindert?

Der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber ist sich sicher, dass durch eine Sicherungsverwahrung damals der Missbrauch der Zehnjährigen in Edenkoben hätte verhindert werden können. "Die Sicherungsverwahrung hätte nach meinem festen Eindruck dazu geführt, dass der jetzt beschuldigte Mann immer noch in Gewahrsam wäre und die Tat, um die es jetzt geht, nicht begangen worden wäre", sagte Ströber bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

Doch 2020 in einer Verhandlung gegen den mutmaßlichen Täter wegen Delikten wie Körperverletzung und Verstößen gegen Weisungen der Führungsaufsicht sei eine Einzelstrafe geringer ausgefallen, als es für eine Sicherungsverwahrung gesetzlich nötig gewesen wäre. "Damit war das Instrument der Sicherungsverwahrung nicht möglich", so Ströber.

Edenkoben: Zehnjährige entführt und missbraucht

Der 61-Jährige soll am 11. September eine Zehnjährige in Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) um kurz vor 8 Uhr morgens auf dem Schulweg entführt, in sein Auto gezerrt und in einem leerstehenden Gebäude im Kreis Bad Dürkheim missbraucht haben. Die Polizei hatte ihn noch am selben Tag auf der Flucht festgenommen. Das Mädchen war rund zwei Stunden in der Gewalt des Mannes.

Sexualstraftäter verstieß gegen Auflagen

Der Mann wurde erst im Juli aus der Haft entlassen, hatte seitdem aber mehrfach gegen Auflagen verstoßen. Er durfte keine Kinder und Jugendlichen ansprechen, keine Spielplätze, Schwimmbäder oder ähnliche Einrichtungen aufsuchen und kein internetfähiges Handy besitzen. Gegen diese Auflagen hatte er aber elfmal verstoßen. Unter anderem hatte er ein Mädchen in einer Umkleide gefilmt.

Neue Anklage gegen den Mann war vorbereitet

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hatte deswegen kurz vor der Tat eine neue Anklage vorbereitet. So hatte sich der 61-Jährige laut Staatsanwaltschaft ein Handy gekauft, die Fußfessel verweigert und sich nach sechs Tagen in Freiheit in ein Naturfreundehaus eingemietet, in dessen Nähe sich ein Kinderspielplatz befindet.

Die Stadt Edenkoben hat für die Familie des Mädchens ein Spendenkonto eingerichtet.