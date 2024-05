Blog: Zweibrücken räumt nach Hochwasser auf ++ HIV Testwoche in Kaiserslautern beginnt ++

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

Dienstag, 21. Mai

++ Kreis Südwestpfalz organisiert Müllabholung nach Hochwasser ++

6:46 Uhr

Auch im Kreis Südwestpfalz wird nach dem Hochwasser heute in vielen Gemeinden Sperrmüll abgeholt. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Auch Elektro-Großgeräte, wie Waschmaschinen, Trockner, Kühl- und Gefriergeräte oder Küchenherde, sollen heute durch die Firma Remondis abgeholt werden. Und zwar in den besonders stark betroffenen Gemeinden: Althornbach, Dietrichingen, Hornbach und Mauschbach. Die Kreisverwaltung bittet den Abfall zur Entsorgung auf dem Bürgersteig bereit zu stellen. Auch in Contwig, Dellfeld, Rieschweiler-Mühlbach und Thaleischweiler-Fröschen werden heute Elektro-Großgeräte abgeholt. Außerdem werden laut Kreisverwaltung Müllcontainer an besonders betroffenen Orten aufgestellt, zum Beispiel in Contwig, Hornbach und Thaleischweiler- Fröschen. Eine Liste mit den genauen Standorten gibt es auf der Internetseite der Kreisverwaltung Südwestpfalz.

++ Zweibrücken räumt nach Hochwasser auf ++

6:42 Uhr

In Zweibrücken hat nach dem Hochwasser das große Aufräumen begonnen. Im gesamten Stadtgebiet und den Vororten hat die Stadt große Müllcontainer aufstellen lassen. Die waren am Sonntagnachmittag und gestern auch schnell voll. Aber so schnell die Container auch voll waren, so schnell haben Mitarbeiter der städtischen Entsorgungsbetriebe und eines privaten Dienstleisters die vollen Container auch weggebracht und gegen leere getauscht. Überall in der Stadt waren Menschen damit beschäftigt nassen Sachen aus ihren Kellern zu tragen. Die Stimmung war trotzdem in den allermeisten Fällen ausgesprochen gut. Beispielsweise haben Menschen mit Autoanhängern wildfremden Leuten geholfen, ihren Müll schneller zum nächsten Container zu bringen. Und Müll gab und gibt es mehr als genug: Der Zweibrücker Oberbürgermeister Wosnitza (SPD) schätzt, dass sich der Müllberg wegen des Hochwassers insgesamt mehrere Meter hoch auf der Fläche eines halbe.

++ HIV Testwoche in Kaiserslautern ++

6:39 Uhr

In dieser Woche kann man sich bei der AIDS-Hilfe in Kaiserslautern auf HIV testen lassen. Die Testungen finden im Rahmen der sogenannten European Testing Week statt, die von der Deutschen Aids-Stiftung veranstaltet wird. Getestet wird per Blut-Schnelltest. Der ist kostenlos und die Termine werden anonym gemacht. Wer sich testen lassen will, findet die genauen Uhrzeiten auf der Website der AIDS-Hilfe Kaiserslautern. HIV kann man laut der Deutschen Aidshilfe als Abwehrschwäche-Virus bezeichnen. Es greift also das Immunsystem an und sorgt dafür, dass der Körper Krankheitserreger nicht mehr bekämpfen kann. Mit dem HI-Virus kann man sich infizieren, wenn zum Beispiel bei ungeschütztem Sex Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Wird HIV allerdings behandelt, ist es nicht mehr ansteckend. Führt das Virus ohne Behandlung zu lebensbedrohlichen Krankheiten spricht man von Aids.

++ Neue digitale Angebote auf Burg Lichtenberg ++

6:36 Uhr

Die Burg Lichtenberg im Kreis Kusel kann man ab sofort in einem neuen Blickwinkel kennenlernen. Am Wochenende hat die Kreisverwaltung neue digitale Angebote auf dem Burggelände vorgestellt. Besucherinnen und Besucher können über ihr Smartphone QR-Codes abscannen. So können sie sich unter anderem verschiedene Infos über die Burg durchlesen, anhören oder anschauen. Zum Beispiel gibt es ein Video vom früheren Schmiedehandwerk auf der Burg. Außerdem können sie den Steinbruch Rammelsbach in der Nähe virtuell erkunden - mit einem Drohnenflug über das Gelände.

