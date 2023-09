Der Mann, der am Montag in Edenkoben eine zehnjährige Schülerin entführt und sexuell missbraucht haben soll, ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft bereits mehrfach vorbestraft. Der Ort ist in Aufruhr.

Die Leitende Oberstaatsanwältin, Angelika Möhlig, sagte dem SWR, der Tatverdächtige sei bereits mehrfach vorbestraft: nicht nur wegen Sexualstraftaten, sondern auch wegen Körperverletzung und Eigentumsdelikten. Dazu gehört beispielsweise Diebstahl oder Sachbeschädigung.

Seit Anfang September gibt es eine aktuelle Anklageschrift gegen den Verdächtigen. Diese und der dazugehörige Haftbefehlsantrag ist jedoch noch nicht bei Gericht eingegangen, wie eine Sprecherin vom Amtsgericht Neustadt dem SWR mitteilte. Laut Staatsanwaltschaft Frankenthal sind die Dokumente auf dem Weg zum Gericht. Weitere Einzelheiten zu dem Fall nannte die Sprecherin nicht.

Mädchen wurde in leer stehendes Gebäudes verschleppt

Inzwischen gibt es weitere Einzelheiten zu den aktuellen Vorwürfen gegen den Mann: Demnach soll der 61-Jährige das Mädchen am Montagmorgen auf dem Weg zum Gymnasium in Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) in sein Auto gezerrt haben. Dann hat er die Zehnjährige offenbar in ein leer stehendes Gebäude im Landkreis Bad Dürkheim gefahren.

Das Mädchen war zwischenzeitlich von ihrem Vater bei der Polizei als vermisst gemeldet worden, weil es nicht in der Schule angekommen war. Zeitgleich hatte sich eine Zeugin bei der Polizei gemeldet, weil ihr ein Auto aufgefallen war, das mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war.

Polizei verfolgt Sexualstraftäter durch die Südpfalz

Die Beamten konnten das verdächtige Fahrzeug nach etwa zwei Stunden finden und die Verfolgung aufnehmen. Der 61-Jährige sei dabei rücksichtslos und mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Südpfalz gefahren. Er verursachte auf seiner Flucht drei Unfälle. Wegen eines technischen Defekts musste der Mann schließlich langsamer fahren.

Die Polizei konnte ihn in Kandel im Kreis Germersheim festnehmen und das Mädchen aus dem Auto befreien. Es war laut Polizei auf dem Rücksitz des Wagen. Der 61-Jährige habe sich bei der vorläufigen Festnahme an der Schulter verletzt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Landau mitteilen, sei davon auszugehen, dass sich Täter und das Mädchen nicht kannten.

Polizei wertet Handy des mutmaßlichen Täters aus

Bei Suchmaßnahmen entlang der Fluchtstrecke haben Beamte inzwischen das Mobiltelefon des 61-jährigen Beschuldigten sichergestellt. Polizisten hatten bei seiner Flucht beobachtet, wie er es an der Autobahn 65 aus dem fahrenden Auto warf. Das Handy werde derzeit ausgewertet.

Entführung in Edenkoben: Eltern bestürzt und in Sorge

Die Eltern aus Edenkoben und der ganzen Region sind angesichts der Tat bestürzt - und beunruhigt. Auch in den sozialen Netzwerken wird der Fall heftig diskutiert. Viele Kinder hätten Angst, dass auch ihnen so etwas Schlimmes passieren könne, heißt es dort zum Beispiel. Viele Eltern sagen auch, dass sie nicht verstehen, warum man einen Sexualstraftäter "frei herumlaufen lässt".

Viele Mütter und Väter haben ihre Kinder am Dienstag persönlich zur Schule gebracht und mittags auch wieder abgeholt. "Ich lasse meine Tochter jetzt erstmal nicht mehr mit dem Bus fahren", erklärt eine Mutter mittags vor dem Schulzentrum in Edenkoben. Alle hätten nach dem Vorfall jetzt Angst um ihre Kinder.

Beigeordnete: Betroffenheit in Edenkoben ist groß

Auch die Beigeordnete für Kinder, Soziales und Jugend in Edenkoben, Charmaine Beyer, zeigte sich schockiert. "Dass das vor unser aller Augen passiert ist, das ist einfach nicht zu fassen", sagte Beyer dem SWR. Als Mama raube der Vorfall einem die Sprache - und den Schlaf: "So etwas erwartet man einfach nicht in so einer kleinen Stadt wie Edenkoben."

Die Ortseinfahrt nach Edenkoben SWR

Schulleiter betroffen - und dankbar für die Unterstützung

Auch der Schulleiter des Gymnasiums in Edenkoben, Philipp Jähne, zeigte sich im Interview mit dem SWR sehr betroffen. Er sagte, der Fall habe Schulleitung, Lehrer, Eltern wie Schüler sehr mitgenommen. Trotzdem hätten sie heute "in den Professionalitätsmodus schalten müssen", um die Schüler in dieser schwierigen Situation gut aufzufangen und zu begleiten.

Dabei habe die Schule viel Unterstützung von außen bekommen: Der schulpsychologische Dienst, ein Kriseninterventionsteam und Präventionsteams der Polizei seien heute im Haus gewesen und mit in die Klassen gegangen. Für Schüler mit besonderem Redebedarf gab es Einzelgespräche.

Alle externen und internen Gesprächspartner stehen den Kindern laut dem Schulleiter auch weiterhin zur Verfügung. Außerdem seien zusammen mit der Polizei bereits Elternabende zum Thema Prävention geplant.

Jähne sagte auch, am Dienstag hätten sich nicht mehr Schüler krank gemeldet als gewöhnlich.

Edenkoben: Sensibilisierung auch an der Grundschule

Auch die Grundschule in Edenkoben hat auf die Straftat reagiert. "Wir sind bestürzt und betroffen“, so Schulleiter Stephan Wöckel. Am Dienstag seien die Kinder der ersten bis vierten Klassen erneut informiert und sensibilisiert worden, wie man sich richtig verhält, wenn man als Kind von Fremden angesprochen wird.

Wut in Sozialen Netzwerken: War der Mann vorher auffällig?

Über Messenger-Gruppen und Soziale Netzwerke kursieren bereits seit Wochen unter Eltern in Neustadt an der Weinstraße und Edenkoben Berichte über einen verdächtigen Mann, der sich in der Nähe von Kindern aufhalte und in Neustadt wohnen solle. Zudem wurde dort auch vor einem Mann gewarnt, der schon als Sexualstraftäter in Haft gesessen haben soll.

All diese Berichte und Gerüchte sind nun in Edenkoben wieder sehr präsent - und werden unter Anwohnern und Eltern diskutiert. Die Staatsanwaltschaft in Landau hat einen Zusammenhang zwischen den Warnungen und der Tat am Montag nicht bestätigt.

Polizei: Kein Zusammenhang mit Vorfall in Maikammer

Auch zu einem Vorfall in Maikammer Ende August besteht nach derzeitigen Erkenntnissen laut Polizei kein Zusammenhang. Damals soll ein unbekannter Mann einen Jungen angesprochen und ihm Süßigkeiten angeboten haben. Die Mutter des Jungen hatte den Vorfall im Internet veröffentlicht. Daraufhin waren Gerüchte kursiert, dass es sich um einen Sexualstraftäter handle.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, haben Ermittlungen der Kriminalpolizei aus Neustadt und Landau zur Identifizierung des Unbekannten ergeben, dass es sich nicht um den 61-jährigen Tatverdächtigen handle, der am Montag die Schülerin aus Edenkoben entführt und mutmaßlich sexuell missbraucht habe.

Das Gymnasium in Edenkoben: Auf dem Weg dorthin wurde am Montag eine zehnjährige Schülerin entführt und sexuell missbraucht SWR

Psychologische Beratung am Edenkobener Gymnasium

Wie es dem Mädchen jetzt geht, dazu machen die Ermittler keine Angaben, um das Kind zu schützen. Ihre Schule wird laut Schulaufsichtsbehörde ADD unterdessen psychologisch beraten – auch Lehrkräfte, Mitschülerinnen und Mitschüler würden dabei unterstützt, diese Tat zu verarbeiten.

Fall "Edenkoben" doch kein Thema im Innenausschuss

Die CDU hatte beantragt, den Vorfall am Montag in Edenkoben kurzfristig auf die Tagesordnung des Innenausschusses am Mittwoch zu setzen. Das Thema wird dort nun aber doch nicht behandelt: Mindestens eine Fraktion hat den Antrag abgelehnt. Zum Hintergrund: Kurzfristig angesetzte Themen werden nur behandelt, wenn alle Fraktionen zustimmen. Allerdings ist es für kommende Woche Donnerstag im Rechtsausschuss auf die Tagesordnung gesetzt worden.