Infoveranstaltung zur Geothermie in Landau: Die Frage der Sicherheit

Landau will weg von Gas und Öl mit neuen Anlagen, die mit Geothermie Wärme und Strom erzeugen und zusätzlich Lithium gewinnen. Am Dienstagabend gab´s Infos für die Bevölkerung.

Es ist ein 500-Millionen-Euro-Projekt, das das Unternehmen "Natürlich Südpfalz", ein Tochterunternehmen der Karlsruher Firma Vulcan, plant. In einem neuen Gewerbegebiet im Osten der Stadt sollen entstehen: ein geothermisches Kraftwerk, in dem heißes Thermalwasser über Pipelines aus umliegenden Bohrplätzen ankommt. Eine Extraktionsanlage, die aus dem Wasser den Energiewende-Rohstoff Lithium herausholt. Eine Heizzentrale, um Wäre auszukoppeln. Und eine Umspannstation für Strom.

Stadt Landau setzt für die Zukunft auf Wärme aus Geothermie

Bevor Anfang Juni der Stadtrat von Landau über den Entwurf vom Bebauungsplan entscheidet, gab es am Dienstagabend eine Infoveranstaltung für die Bevölkerung in der Landauer Festhalle.

Keine Grundsatzdiskussion

Dass die Geothermie in Landau eine bewegte Geschichte hat, zeigte schon die Zahl der Zuhörer: Geschätzte 150 Leute haben sich im kleinen Saal in der Landauer Festhalle eingefunden, obwohl es nicht die erste Veranstaltung zum Thema war.

Eine Grundsatzdiskussion soll es nicht werden, stellte eine Sprecherin der Stadt gleich zu Beginn klar: Die Entscheidung für die Geothermie sei bereits getroffen worden. Entsprechend fanden sich unter den Vortragenden auch keine kritischen Stimmen. Stattdessen bekam Thorsten Weimann, Geschäftsführer der Vulcan-Gruppe, ausführlich Gelegenheit, die Pläne zu erläutern: Wenn alles gut läuft, soll im kommenden Jahr mit dem Bau der neuen Anlage im Osten der Stadt begonnen werden. Ein bis zwei Jahre später soll die Anlage in Betrieb genommen werden und Wärme, Strom und Lithium liefern.

Die Frage der Sicherheit

Die Frage-Antwort-Runde nach Weimanns Vortrag machte schnell deutlich: Für viele Fragen, die die Leute interessieren, ist es noch zu früh. Wieviel die Wärme denn dann mal kosten wird, ist noch längst nicht raus; erst recht nicht, wann welches Haus im Stadtgebiet angeschlossen werden kann. Und am meisten Geduld wird es wahrscheinlich für die Antwort auf die wichtigste Frage brauchen: Ist der Betrieb der Anlage sicher?

Ist Landau bei Vulcan in guten Händen?

Für diese Frage war Andreas Tschauder am Dienstagabend vor Ort, Direktor des Landesamtes für Geologie und Bergbau. Ohne Zustimmung dieses Amtes wird sich bei der Anlage, die Vulcan bauen will, gar nichts bewegen.

Ob sich Landau denn bei dem Karlsruher Unternehmen in guten Händen befände, will eine Zuhörerin wissen. Eine klare Antwort vermied Tschauder. Stattdessen: Viele Folien auf dem Bildschirm über ihm mit Begriffen wie "UVP-Vorprüfung", "bergrechtsbetriebliche Prüfung", und "Vollständigkeitsprüfung".

Spezielle Versicherung soll Bürger schützen

Das sei halt alles sehr technisch und sehr komplex, so Tschauder. Zusammenfassend könne er sagen, Vulcan sei sehr kooperativ und halte sich bislang an alle Auflagen. Eine der Auflagen ist eine Versicherung, die einspringt, sollte der Betrieb der Anlage zu Schäden führen. Besonderheit hier: Es wäre im Falle des Falles an Vulcan, zu beweisen, dass sie mit den Schäden nichts zu tun haben; nicht an dem, der den Schaden hat.

Anfang Juni wird der Stadtrat die Entscheidung über den Bebauungsplan treffen. Im kommenden August ist die nächste Bürgerinformationsveranstaltung geplant.

Experten sind skeptisch

In Deutschland gilt Geothermie mittlerweile als wichtiger Baustein bei der Wärmewende. Ein paar Beispiele: In Speyer und Schifferstadt wollen die kommunalen Stadtwerke Erdwärme nutzen. Bohrungen gibt es auch im baden-württembergischen Graben-Neudorf. Im Norden setzen die Stadtwerke Schwerin auf Geothermie. In Bayern gibt es mehrere Anlagen.

Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin; Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana Universität Lüneburg dpa Bildfunk Picture Alliance

Energie-Expertin Kemfert: Geothermie als gute Form der Energiegewinnung

Zu dem geplanten Geothermie-Großprojekt hat der SWR mit Energie-Expertin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsförderung (DIW) in Berlin gesprochen. Sie sagt: "Grundsätzlich ist Geothermie eine gute Form der Energiegewinnung, vor allem, wenn die Gegebenheiten vor Ort da sind." Doch: "Die Wärmeerzeugung in privatwirtschaftliche Hände zu legen, hat ein gewisses Risiko." Skepsis sei angebracht, weil die Wärmegewinnung in Landau mit einem anderen Geschäftsmodell verbunden ist. "Man weiß nie genau, wie das Unternehmen wirklich agieren wird", sagt Kemfert. "Vor allem, wenn es auch darum geht, Lithium zu gewinnen."

Experte vom Öko-Institut: Wärmenetz soll in kommunaler Hand sein

Benjamin Köhler, Experte für Energie und Klimaschutz am Öko-Institut, spricht sich für ein Wärmenetz aus, das in kommunaler Hand ist: Zum einen begebe die Kommune sich nicht in eine Abhängigkeit und die Gefahr, dass keine Wärmelieferung mehr erfolgt. Zum anderen steige die Akzeptanz in der Bevölkerung. "Optimal ist es, wenn sich die Bevölkerung finanziell beteiligen kann", so Köhler vom Öko-Institut. Auf jeden Fall sollten die Verträge mit den privaten Unternehmen so ausgestaltet werden, "dass die Stadt Zugriff auf das Geothermiekraftwerk hat, falls die Unternehmen nicht mehr existieren oder insolvent gehen."

Benjamin Köhler, Senior Researcher am Öko-Institut in Freiburg Pressestelle Öko-Institut

Dieser Gefahr ist sich die Landauer Stadtverwaltung offensichtlich bewusst. Sollte die Tiefengeothermie über die Firma Vulcan nicht mehr nutzbar sein, müsste die Anlage zur Wärmeauskopplung einen anderen Betreiber finden, vielleicht sogar den lokalen Energieversorger Energie Südwest, an dem die Stadt 49 Prozent hält. In einer Sitzungsvorlage für die nächste Sitzung des Stadtrats im Juni steht: "Diese Aspekte wurden in die Verträge mit der Fa. Vulcan bereits eingebaut."

Landau muss Fernwärmenetz aufbauen

Um die Wärme aus Geothermie auch wirklich zu den Menschen zu bringen, muss ein Fernwärmenetz in Landau aufgebaut werden. Das ist Sache des lokalen Energieversorgers. Schnell geht das nicht: Nur sechs bis acht Kilometer neue Leitungen könnten pro Jahr verlegt werden, heißt es in der Sitzungsvorlage. Bis 2045 könnten die Kernstadt und die beiden Stadtdörfer Queichheim und Mörlheim angeschlossen sein.

Ist das Fernwärmenetz einmal aufgebaut, rechnet sich das für viele Haushalte.

Mit dem Aufbau eines Fernwärmenetzes sei die Kommune "spät dran", sagt Energie-Expertein Claudia Kemfert vom DIW. "Die große Gefahr ist natürlich, dass viele Anwohner ihre Energieversorgung in die eigene Hand nehmen, und zum Beispiel eine Wärmepumpe einbauen. Wenn das viele Anwohner tun, rechnet sich das Fernwärmenetz am Ende kaum." Aber: "Ist das Fernwärmenetz einmal aufgebaut, rechnet sich das für viele Haushalte, weil es oftmals günstiger ist und nicht überall andere Optionen wie Wärmepumpen zur Verfügung stehen."